В Чите изъяли из оборота 200 пачек сигарет

Административное дело рассмотрят в суде



В торговом павильоне в Чите продавали сигареты различных торговых марок без обязательной маркировки средствами идентификации. Нарушение выявили сотрудники транспортной прокуратуры и таможни.



Из незаконного торгового оборота изъято 200 пачек сигарет.



- Возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки», которое направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

