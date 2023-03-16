16 марта

15 марта

Популярное

В Чите изъяли из оборота 200 пачек сигарет

Бизнес, 
Административное дело рассмотрят в суде

В торговом павильоне в Чите продавали сигареты различных торговых марок без обязательной маркировки средствами идентификации. Нарушение выявили сотрудники транспортной прокуратуры и таможни.

Из незаконного торгового оборота изъято 200 пачек сигарет.

- Возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки», которое направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
сигареты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите изъяли из оборота 200 пачек сигарет
Бизнес, 16.03.2023
Административное дело рассмотрят в суде
МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии
МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии
Бизнес, 15.03.2023
В преддверии дачного сезона МегаФон модернизировал мобильную сеть в пригороде Улан-Удэ, где расположено несколько садовых товариществ
В Улан-Удэ сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили бунт
В Улан-Удэ сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили бунт
Бизнес, 15.03.2023
Они отказались выдавать товары клиентам из-за новой политики маркетплейса
В Улан-Удэ отменили концерт Таисии Повалий
В Улан-Удэ отменили концерт Таисии Повалий
Бизнес, 15.03.2023
Концерт собирались провести в ресторане
В Бурятии осуждённые будут производить войлок по уникальной технологии
В Бурятии осуждённые будут производить войлок по уникальной технологии
Бизнес, 15.03.2023
Такой войлок сохраняет тепло и хорошо пропускает воздух
В Иркутской области построят десять модульных отелей
В Иркутской области построят десять модульных отелей
Бизнес, 10.03.2023
Первых гостей отели начнут принимать этим летом
Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Бизнес, 09.03.2023
Там они могут в ускоренной форме сообщить о нарушении своих прав
В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
В Бурятии подвели итоги конкурса туристских грантов
Бизнес, 07.03.2023
Одобрено 14 проектов на сумму 4,7 млн. рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^