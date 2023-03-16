Административное дело рассмотрят в суде
В торговом павильоне в Чите продавали сигареты различных торговых марок без обязательной маркировки средствами идентификации. Нарушение выявили сотрудники транспортной прокуратуры и таможни.
Из незаконного торгового оборота изъято 200 пачек сигарет.
- Возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки», которое направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Чите изъяли из оборота 200 пачек сигарет
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