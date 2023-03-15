В Бурятии осуждённые будут производить войлок по уникальной технологии









В исправительной колонии №1, которая находится в городе Гусиноозёрск в Селенгинском районе Бурятии, откроют цех по переработке шерсти и изготовлению войлока по уникальной технологии. Будет использовано оборудование, предоставленное сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Темник».- Изготовление войлока будет происходить уникальным методом, путём сухой очистки грубошёрстной шерсти. Оборудование для прессования шерсти и формирования войлочных пластов будет доставлено из Индии. Войлок, изготовленный по такой технологии, будет обладать низкой теплопроводностью и достаточно хорошо пропускать воздух, что подойдёт для утепления помещений, машиностроения, изготовления прокладок, сальников и фильтрующих элементов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.На сегодня в исправительном учреждении уже установлены чесально-трепальные машины и оборудование для очистки шерсти.Открытие цеха даст возможность дополнительно привлечь к оплачиваемому труду около 20 осуждённых, тем самым позволяя им получать официальный трудовой стаж и зарплату, а также выплачивать исковые и алиментные обязательства.