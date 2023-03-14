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В хризантемах в Улан-Удэ выявили опасного вредителя

В хризантемах в Улан-Удэ выявили опасного вредителя
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Цветы продавались в магазине

В цветочном магазине в Улан-Удэ сотрудники Россельхознадзора обнаружили вредителя.

- При визуальном осмотре срезов хризантем выявлен живой организм, который был передан для проведения лабораторной экспертизы. В результате экспертизы в образце выявлен карантинный объект: западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), - сообщили в ведомстве.


В отношении индивидуального предпринимателя вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Справка:

Западный цветочный трипс, или калифорнийский цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Карантинный объект. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезён во многие страны.

Обнаружен более чем на 500 видах растений 50 семейств (астровые, бобовые, лилейные, паслёновые, розовые, тыквенные и другие). Наносит вред, повреждая декоративные растения, а также снижая урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур (хлопчатника, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика).

На повреждённых листьях появляются жёлтые некротические пятна, ткани подсыхают. В итоге листья увядают и опадают. Стебли на таких растениях искривляются, а плоды деформируются. Предпочитает различные виды роз, хризантем, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии, а также огурцы. Может переносить опасные вирусные заболевания растений, например, такие как вирус бронзовости (TSWV) томата. Резервуаром западного цветочного трипса служат дикорастущие растения, такие как дурман обыкновенный, лопух большой, мальва.
цветы Россельхознадзор

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