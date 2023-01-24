24 января

23 января

Популярное

В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала

В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоялось первое строительное совещание

Сегодня, 24 января, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» прошло первое строительное совещание с генеральным подрядчиком ООО «Спектрум-холдинг» по строительству нового терминала. Об этом в своём Telegram-канале сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», договор о строительстве нового терминала в столичном аэропорту подписали 20 декабря 2022 года Дмитрий Гармаев и генеральный директор организации-подрядчика ООО «Спектрум-Холдинг» Владимир Иванов. Инвестором выступает компания «Новапорт Холдинг», стоимость проекта оценивается в более 3 млрд рублей.

- До 14 февраля генеральный подрядчик должен подготовить себе помещение для размещения строительного штаба и места размещения персонала, - сообщил Гармаев.

По словам директора аэропорта, специалисты пока ещё не приехали. А представители от генподрядчика, технического заказчика и стройконтроля уже начали работу на площадке.

К слову, генподрядчик уже раскрыл некие подробности строительства долгожданного терминала. Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. возведут с западной стороны от нынешнего здания. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.

Строительно-монтажные работы начнутся весной 2023 года – после завершения подготовительного этапа строительства, а завершить их планируют в сентябре 2024-го. При отборе субподрядчиков внимание будет уделяться местным компаниям.

Аэропорт "Байкал" строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала
В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала
Бизнес, 24.01.2023
Состоялось первое строительное совещание
В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота
В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота
Бизнес, 24.01.2023
На него можно отправлять только здоровых сельхозживотных
Соцучреждения Бурятии будут обеспечивать мясом через убойные пункты
Соцучреждения Бурятии будут обеспечивать мясом через убойные пункты
Бизнес, 23.01.2023
Сразу три таких появятся в Кижингинском районе
В Бурятии бизнесмен заплатил почти 100 тысяч из-за контрафактных игрушек
В Бурятии бизнесмен заплатил почти 100 тысяч из-за контрафактных игрушек
Бизнес, 20.01.2023
Нарушение выявили в ходе контрольной закупки
Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы
Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы
Бизнес, 19.01.2023
Заявки нужно успеть подать до 12 февраля
В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта
В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта
Бизнес, 19.01.2023
С 1 января участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей
В Бурятии открылся первый модульный отель на Байкале
В Бурятии открылся первый модульный отель на Байкале
Бизнес, 19.01.2023
Об этом сообщил глава республики
В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
Бизнес, 18.01.2023
Будет оцениваться инвестиционный климат в республике
В Бурятии выберут организации с лучшей охраной труда
В Бурятии выберут организации с лучшей охраной труда
Бизнес, 16.01.2023
Заявки на конкурс нужно успеть прислать до 1 марта
В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
Бизнес, 13.01.2023
Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики
Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Бизнес, 12.01.2023
Компания будет работать в Газимуро-Заводском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^