Состоялось первое строительное совещание
Сегодня, 24 января, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» прошло первое строительное совещание с генеральным подрядчиком ООО «Спектрум-холдинг» по строительству нового терминала. Об этом в своём Telegram-канале сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», договор о строительстве нового терминала в столичном аэропорту подписали 20 декабря 2022 года Дмитрий Гармаев и генеральный директор организации-подрядчика ООО «Спектрум-Холдинг» Владимир Иванов. Инвестором выступает компания «Новапорт Холдинг», стоимость проекта оценивается в более 3 млрд рублей.
- До 14 февраля генеральный подрядчик должен подготовить себе помещение для размещения строительного штаба и места размещения персонала, - сообщил Гармаев.
По словам директора аэропорта, специалисты пока ещё не приехали. А представители от генподрядчика, технического заказчика и стройконтроля уже начали работу на площадке.
К слову, генподрядчик уже раскрыл некие подробности строительства долгожданного терминала. Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. возведут с западной стороны от нынешнего здания. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.
Строительно-монтажные работы начнутся весной 2023 года – после завершения подготовительного этапа строительства, а завершить их планируют в сентябре 2024-го. При отборе субподрядчиков внимание будет уделяться местным компаниям.
В аэропорту Улан-Удэ готовятся к строительству нового терминала
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