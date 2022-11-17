17 ноября

16 ноября

Популярное

С начала года в Бурятии изъяли более 300 пачек сигарет

С начала года в Бурятии изъяли более 300 пачек сигарет
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Изъятые сигареты были без маркировки

За 9 месяцев 2022 года в Бурятии за нарушение маркировки табачной продукции к административной ответственности привлечено 13 предпринимателей. Из оборота изъято более 300 пачек табачной продукции, находившейся в реализации без обязательной маркировки.

- Маркировка товаров осуществляется путём формирования и нанесения средств идентификации (кодов маркировки в машиночитаемой форме) на товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения средств идентификации, в местах их производства, упаковки (переупаковки) или хранения. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Нанесение цифровой маркировки позволяет получить всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта. Отсканировать цифровой код можно с помощью мобильного приложения «Честный знак».

Также в управлении напомнили, что курение запрещено в общественных местах, в том числе в предприятиях общественного питания. Кодексом административных правонарушений предусмотрена ответственность за нарушения антитабачного законодательства.
сигареты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С начала года в Бурятии изъяли более 300 пачек сигарет
С начала года в Бурятии изъяли более 300 пачек сигарет
Бизнес, 17.11.2022
Изъятые сигареты были без маркировки
В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ
В Улан-Удэ возьмутся за бизнесменов, использующих логотип КГХ
Бизнес, 16.11.2022
За это предпринимателям грозят солидные штрафы
Каждая пятая компания в Улан-Удэ отказалась от новогодних корпоративов
Каждая пятая компания в Улан-Удэ отказалась от новогодних корпоративов
Бизнес, 16.11.2022
Некоторые приняли решение из-за сложной экономической ситуации
В Бурятии предотвратили вывоз спортивных лошадей в Монголию
В Бурятии предотвратили вывоз спортивных лошадей в Монголию
Бизнес, 16.11.2022
У пяти лошадей не было необходимых анализов
Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ
Названа стоимость аренды ячейки колумбария в Улан-Удэ
Бизнес, 16.11.2022
Планируется размещение 160 урн с прахом
В Бурятии установят модульные отели в виде юрт
В Бурятии установят модульные отели в виде юрт
Бизнес, 15.11.2022
Их строят в Заиграевском районе
В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев
В Иркутск «прилетели» более 250 волнистых попугаев
Бизнес, 14.11.2022
Декоративных птиц закупили иркутские зоомагазины
В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
В Улан-Удэ сократят количество рекламных щитов
Бизнес, 14.11.2022
Количество наружной рекламы уменьшится на 22%
«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей
«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей
Бизнес, 14.11.2022
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год»
В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой
В Бурятии расторгнут контракт с проблемной дорожной фирмой
Бизнес, 12.11.2022
Компания не справилась с ремонтом дороги в срок
В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
В Улан-Удэ производят ювелирные украшения ручной работы
Бизнес, 12.11.2022
Rose Jewelry предлагает десятки товаров ручной работы
В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»
В Бурятии наградили призёров конкурса «100 лучших товаров России»
Бизнес, 10.11.2022
В список лучших товаров вошли хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия предприятий республики 
Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса
Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса
Бизнес, 09.11.2022
В 2022 году Гарантийным фондом были выданы поручительства на сумму более 1 млрд рублей
Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России
Продукция фабрики «Селенга» вошла в 100 лучших товаров России
Бизнес, 09.11.2022
Высокую оценку экспертов получила докторская колбаса и молочные сосиски

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^