Изъятые сигареты были без маркировки
За 9 месяцев 2022 года в Бурятии за нарушение маркировки табачной продукции к административной ответственности привлечено 13 предпринимателей. Из оборота изъято более 300 пачек табачной продукции, находившейся в реализации без обязательной маркировки.
- Маркировка товаров осуществляется путём формирования и нанесения средств идентификации (кодов маркировки в машиночитаемой форме) на товары, упаковку товаров или на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения средств идентификации, в местах их производства, упаковки (переупаковки) или хранения. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Нанесение цифровой маркировки позволяет получить всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта. Отсканировать цифровой код можно с помощью мобильного приложения «Честный знак».
Также в управлении напомнили, что курение запрещено в общественных местах, в том числе в предприятиях общественного питания. Кодексом административных правонарушений предусмотрена ответственность за нарушения антитабачного законодательства.
С начала года в Бурятии изъяли более 300 пачек сигарет
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