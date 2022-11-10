Он полностью возместил ущерб
В Ангарске суд вынес приговор руководителю ООО «Азия Синема-Сибирь». Он признан виновным по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов» (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
- С 2018 по 2019 годы руководитель организации реализовал схему сокрытия денежных средств, подлежащих поступлению на его расчётные счета по факту оплаты покупателями поставленных Обществом товаров, на счета третьих лиц, минуя расчётные счета ООО «Азия Синема-Сибирь» в сумме более 15 млн рублей. Это исключило возможность взыскания налоговым органом указанных сумм с расчётных счетов организации в счёт исполнения его обязательств перед бюджетом по налогам, - сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.
Мужчина возместил ущерб. В связи с этим суд назначил наказание в виде штрафа.
- Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела следствием установлен факт уклонения лицами, организующими и контролирующими деятельность указанной организации, от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Поскольку в ходе следствия ущерб, причинённый преступлением в размере 138 млн рублей, возмещён бюджету РФ, уголовное преследование в отношении этих лиц прекращено по основанию в связи с полным возмещением ущерба, - сообщили в следственном управлении.
Ангарчанина оштрафовали за сокрытие 15 млн рублей от налоговой
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