Прокурор Бурятии провёл встречу с предпринимателями

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Бизнесмены задали волнующие их вопросы



Прокурор республики встретился предпринимателями, осуществляющими производственную и торговую деятельность.



В мероприятии приняли участие представители администрации Улан-Удэ. На встрече обсудили актуальные проблемы ведения бизнеса. Вопросы предпринимателей касались действий органов власти, в том числе по поводу привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.



- Представителям бизнеса разъяснили законодательство об административных правонарушениях, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, рассказали о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По всем обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для обеспечения прав и законных интересов предпринимателей.

