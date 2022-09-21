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Прокурор Бурятии провёл встречу с предпринимателями

Прокурор Бурятии провёл встречу с предпринимателями
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бизнесмены задали волнующие их вопросы

Прокурор республики встретился предпринимателями, осуществляющими производственную и торговую деятельность.

В мероприятии приняли участие представители администрации Улан-Удэ. На встрече обсудили актуальные проблемы ведения бизнеса. Вопросы предпринимателей касались действий органов власти, в том числе по поводу привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

- Представителям бизнеса разъяснили законодательство об административных правонарушениях, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, рассказали о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По всем обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для обеспечения прав и законных интересов предпринимателей.
прокуратура предприниматели

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