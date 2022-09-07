Бывший руководитель компании ЖКХ предстанет перед судом
В Кижингинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора компании жилищно-коммунального хозяйства. 34-летний мужчина обвиняется по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
По данным следствия, компания, которой руководил обвиняемый, обеспечивала эксплуатацию котельных в селе Кижинга. С ноября 2020 года в компании возникли финансовые трудности. Работникам перестали платить зарплату, или же выплачивали совсем незначительные суммы.
- Директор, игнорируя права работников на оплату труда, средства, поступающие от коммерческой деятельности, расходовал на финансирование текущих нужд компании, на расчёты с контрагентами и на иные цели. В результате в течение года перед 18-ти работниками образовалась задолженность по заработной плате и по иным выплатам в размере более 1,2 млн рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Позднее обвиняемый был уволен из организации. По ходатайству следствия на его недвижимость наложен арест для обеспечения возможных взысканий.
Кстати, в ходе доследственной проверки и предварительного следствия большая часть задолженности перед работниками погасило новое руководство компании.
- Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 3 лет, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Кижингинского района для рассмотрения.
В Бурятии директор зарплату сотрудников тратил на нужды компании
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