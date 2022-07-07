При проверке строящегося дома в центре Улан-Удэ выявили нарушения

Застройщиком нового дома является ООО СЗ «Бест Плюс». В одном из трёх блоков уже проводится отделка помещений и мест общего пользования, в остальных монтируются инженерные системы отопления и водоснабжения.- Основные замечания касаются качества выполнения стен подземного автопаркинга: укладка бетонной смеси выполнена с нарушениями. Монолитные железобетонные конструкции имеют пустоты и «раковины». Застройщиком должно быть представлено проектное решение по устранению этих дефектов. Кроме того, баллоны газорежущего инструмента используются с нарушением правил производства работ и хранения, - сообщает Госстройжилнадзор.Проверка продлится до 18 июля, по всем выявленным нарушениям будет составлено предписание, которое будет направлено застройщику. Вместе с тем отметим, что график работ на объекте соблюдается, и застройщик планирует завершить строительство уже в этом году.- Постоянный контроль и надзор за строительством позволяет удостовериться, что все работы выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям нормативных документов. Проверки - это важнейшие каналы получения объективной информации о соответствии строительства проектной документации, - прокомментировал заместитель председателя правительства Евгений Луковников.