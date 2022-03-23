В Бурятии компания выплатила долги по зарплате в 1,7 млн

Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры



Ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Сибирь» - в Заиграевском районе Бурятии погасила долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.



Прокурорская проверка выявила задолженность по заработной плате перед 37 работниками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Руководителю организации внесено представление. В суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. Работодателя предостерегли о недопустимости нарушения закона.



Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Виновному назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства перед работниками предприятия погашена задолженность по заработной плате на сумму 1,7 млн рублей.

