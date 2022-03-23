Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры
Ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Сибирь» - в Заиграевском районе Бурятии погасила долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.
Прокурорская проверка выявила задолженность по заработной плате перед 37 работниками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Руководителю организации внесено представление. В суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. Работодателя предостерегли о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Виновному назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства перед работниками предприятия погашена задолженность по заработной плате на сумму 1,7 млн рублей.
В Бурятии компания выплатила долги по зарплате в 1,7 млн
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