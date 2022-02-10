В Бурятии запустили туры по Байкалу на судне на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке позволит туристам побывать в тех местах Байкала, которые прежде были недоступны



Круглогодичный тур по озеру Байкал на уникальном судне на воздушной подушке «Бирюса» запустили в Бурятии. Торжественная церемония запуска судна состоялась 10 февраля в Кабанском районе.



Судна на воздушной подушке принадлежит компании ООО «ВодоходЪ». Она открывает новый туристический маршрут «Байкальская экспедиция» с посещением таких знаковых туристических мест, как Баргузинский и Чивыркуйский заливы Байкал, бухта Змеевая, Ушканьи острова и река Баргузин.



Туры на судне на воздушной подушке будут предлагать туристам как летом, так и зимой, что позволит знакомиться с прекрасными видами Байкала круглый год.



- Мы запускаем на лёд Байкала самое большое в России судно на воздушной подушке. Это судно имеет уникальные технические характеристики. Оно может разворачиваться на месте и причаливать в любом удобном месте. Для него не нужна специальная портовая инфраструктура. Это открывает огромные возможности для наших туристов, для посещения труднодоступных уникальных мест нашей республики. Большому кораблю – большое плавание! - выступил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев.



Судно «Бирюса» может двигаться по льду, снегу и воде. Оснащённое современным навигационным оборудованием, оно развивает скорость на гладкой воде - 64 км/ч, по льду - 75 км/ч. Длина судна - 18,5 м, ширина - 8 м. Количество посадочных мест – 36.



Высота воздушной подушки судна составляет 0,9 метров, что позволяет ему двигаться над различными препятствиями по суше, льду или воде, при этом пассажиры могут спокойно отдыхать в комфортабельных креслах, пока не прибудут в место назначения.



- По ощущениям, мы как будто летели в самолёте. Мягко отошли, мягко прибыли. Наше 15-минутное путешествие сегодня показало, что это был «полёт» в хорошем, комфортабельном «самолёте». Байкал имеет много точек притяжения, но они были ранее недоступны туристам. Но эта техника позволит со всем этим познакомиться и при этом не наносить вред природе, сохранить окружающую среду, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



Маршруты «Байкальской экспедиции» составляли весь прошлый год. Генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов рассказал, что в течение года планируется совершить 11 зимних и 15 летних маршрутов. Они соединят два берега - Иркутскую область и Бурятию.



Правительство Бурятии оказало содействие федеральному туроператору «Водоход» в организации запуска туров на судне на воздушной подушке.



Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял о планах развивать зимний туризм на Байкале. Ещё в 2020 году он отмечал, что ехать на зимний Байкал можно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром.



- Советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах, - говорил Алексей Цыденов.

