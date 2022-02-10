 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии запустили туры по Байкалу на судне на воздушной подушке

В Бурятии запустили туры по Байкалу на судне на воздушной подушке
Бизнес,  Фото:«ВодоходЪ»
Судно на воздушной подушке позволит туристам побывать в тех местах Байкала, которые прежде были недоступны

Круглогодичный тур по озеру Байкал на уникальном судне на воздушной подушке «Бирюса» запустили в Бурятии. Торжественная церемония запуска судна состоялась 10 февраля в Кабанском районе.

Судна на воздушной подушке принадлежит компании ООО «ВодоходЪ». Она открывает новый туристический маршрут «Байкальская экспедиция» с посещением таких знаковых туристических мест, как Баргузинский и Чивыркуйский заливы Байкал, бухта Змеевая, Ушканьи острова и река Баргузин.

Туры на судне на воздушной подушке будут предлагать туристам как летом, так и зимой, что позволит знакомиться с прекрасными видами Байкала круглый год.

- Мы запускаем на лёд Байкала самое большое в России судно на воздушной подушке. Это судно имеет уникальные технические характеристики. Оно может разворачиваться на месте и причаливать в любом удобном месте. Для него не нужна специальная портовая инфраструктура. Это открывает огромные возможности для наших туристов, для посещения труднодоступных уникальных мест нашей республики. Большому кораблю – большое плавание! - выступил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев.

Судно «Бирюса» может двигаться по льду, снегу и воде. Оснащённое современным навигационным оборудованием, оно развивает скорость на гладкой воде - 64 км/ч, по льду - 75 км/ч. Длина судна - 18,5 м, ширина - 8 м. Количество посадочных мест – 36.

Высота воздушной подушки судна составляет 0,9 метров, что позволяет ему двигаться над различными препятствиями по суше, льду или воде, при этом пассажиры могут спокойно отдыхать в комфортабельных креслах, пока не прибудут в место назначения.

- По ощущениям, мы как будто летели в самолёте. Мягко отошли, мягко прибыли. Наше 15-минутное путешествие сегодня показало, что это был «полёт» в хорошем, комфортабельном «самолёте». Байкал имеет много точек притяжения, но они были ранее недоступны туристам. Но эта техника позволит со всем этим познакомиться и при этом не наносить вред природе, сохранить окружающую среду, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Маршруты «Байкальской экспедиции» составляли весь прошлый год. Генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов рассказал, что в течение года планируется совершить 11 зимних и 15 летних маршрутов. Они соединят два берега - Иркутскую область и Бурятию.

Правительство Бурятии оказало содействие федеральному туроператору «Водоход» в организации запуска туров на судне на воздушной подушке.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял о планах развивать зимний туризм на Байкале. Ещё в 2020 году он отмечал, что ехать на зимний Байкал можно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром.

- Советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах, - говорил Алексей Цыденов.
Байкал туризм правительство РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разрешили открыться банкетным залам
В Бурятии разрешили открыться банкетным залам
Бизнес, 10.02.2022
Для банкетных залов установлено несколько важных ограничений
МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге
МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге
Бизнес, 10.02.2022
До конца года услуга станет доступной в Китае, Корее и США
В Бурятии свыше двух тысяч кг овощей и фруктов были сняты с продажи
В Бурятии свыше двух тысяч кг овощей и фруктов были сняты с продажи
Бизнес, 10.02.2022
Они не прошли проверку на пестициды и нитраты
В Улан-Удэ пассажир и авиакомпания судились из-за повреждённого баяна
В Улан-Удэ пассажир и авиакомпания судились из-за повреждённого баяна
Бизнес, 10.02.2022
В полёте был повреждён музыкальный инструмент стоимостью почти полмиллиона рублей
В Госдуме предложили создавать приюты для животных при господдержке
В Госдуме предложили создавать приюты для животных при господдержке
Бизнес, 10.02.2022
Законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ
200 млн транзакций прошло через эквайринг Сбера в 2021 году
200 млн транзакций прошло через эквайринг Сбера в 2021 году
Бизнес, 10.02.2022
Количество безналичных операций превысило на 15% показатель прошлого года
Lamborghini сняла рекламу спорткара на Байкале
Lamborghini сняла рекламу спорткара на Байкале
Бизнес, 10.02.2022
Кроссовер Urus промчался вдоль байкальских деревень
В Бурятии подсчитали, сколько стоит поход к стоматологу
В Бурятии подсчитали, сколько стоит поход к стоматологу
Бизнес, 09.02.2022
В Бурятии свой профессиональный праздник отмечают 375 стоматологов
В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов
В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов
Бизнес, 09.02.2022
Производство начнётся уже в этом году
В Улан-Удэ деревья губят незаконной рекламой
В Улан-Удэ деревья губят незаконной рекламой
Бизнес, 09.02.2022
Незаконная реклама на деревьях грозит штрафами
Более 500 предприятий в байкальских регионах получили антикризисную поддержку Сбера
Более 500 предприятий в байкальских регионах получили антикризисную поддержку Сбера
Бизнес, 09.02.2022
Байкальский банк Сбербанка предоставил 1 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0
Отели в Улан-Удэ снижают число пластика и отказываются от чайных пакетиков
Отели в Улан-Удэ снижают число пластика и отказываются от чайных пакетиков
Бизнес, 08.02.2022
Экологический этикет внедряют в столице Бурятии
В Чите девятимиллионный штраф снизили на 11 копеек
В Чите девятимиллионный штраф снизили на 11 копеек
Бизнес, 08.02.2022
Аэропорт не смогли начать реконструировать вовремя
Новые акционеры «ТГК-14» приехали в Улан-Удэ
Новые акционеры «ТГК-14» приехали в Улан-Удэ
Бизнес, 08.02.2022
Они побывали на обеих ТЭЦ и в посёлке Стеклозавода  
Число рейсов из Улан-Удэ на Ольхон вырастет до трёх
Число рейсов из Улан-Удэ на Ольхон вырастет до трёх
Бизнес, 08.02.2022
Авиакомпания «Аврора» разыгрывает билеты по новым направлениям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^