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Улан-Удэ и Якутию связал прямой рейс

Улан-Удэ и Якутию связал прямой рейс
Бизнес,  Фото: airportbaikal
20 января состоялся первый рейс

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» с 20 января начала выполнять рейс Якутск - Улан-Удэ - Якутск. Рейсы в Якутск будут выполняться один раз в неделю по четвергам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», сообщили в пресс-службе аэропорта «Байкал».

- Единая дальневосточная авиакомпания связала Якутск и Улан-Удэ. Маршрут Улан-Удэ - Якутск для нас исторический, два региона связаны как торгово-экономическими отношениями, так и культурными. Сегодня вылетают из Улан-Удэ в Якутск 61 пассажир, уверен, что и дальше рейс будет востребован, - прокомментировал генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в январе этого года авиакомпания начнёт выполнять регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита – Якутск – Чита. Летать в Якутию забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю. Кроме этого, с 20 января стартуют регулярные полёты по маршруту Хабаровск – Чита – Хабаровск


Якутия Аэропорт "Байкал"

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