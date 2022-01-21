20 января состоялся первый рейс
Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» с 20 января начала выполнять рейс Якутск - Улан-Удэ - Якутск. Рейсы в Якутск будут выполняться один раз в неделю по четвергам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», сообщили в пресс-службе аэропорта «Байкал».
- Единая дальневосточная авиакомпания связала Якутск и Улан-Удэ. Маршрут Улан-Удэ - Якутск для нас исторический, два региона связаны как торгово-экономическими отношениями, так и культурными. Сегодня вылетают из Улан-Удэ в Якутск 61 пассажир, уверен, что и дальше рейс будет востребован, - прокомментировал генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в январе этого года авиакомпания начнёт выполнять регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита – Якутск – Чита. Летать в Якутию забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю. Кроме этого, с 20 января стартуют регулярные полёты по маршруту Хабаровск – Чита – Хабаровск
Улан-Удэ и Якутию связал прямой рейс
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