Полёты из Бурятию в Якутию стартуют 20 января
С 20 января единая Дальневосточная компания «Аврора» совместно с авиакомпанией «Якутия» начинает выполнять регулярные полёты по маршрутам Якутск – Улан-Удэ на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.
Рейс по маршруту Якутск – Улан-Удэ запланирован по четвергам. Вылет из Якутска в 17:00, прибытие в Улан-Удэ в 18:40. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 19:40, прибывает в Якутск в 23:10.
- Стоимость авиабилета составляет от 6000 рублей в одну сторону, - сообщает пресс-служба «Авроры».
Также в январе этого года авиакомпания начнёт выполнять регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита – Якутск – Чита. Летать в Якутию забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю. Кроме этого, с 20 января стартуют регулярные полёты по маршруту Хабаровск – Чита – Хабаровск.
Улан-Удэ и Якутск свяжут прямым авиарейсом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они совершили восхождение на пик Хуйтэн
Полёты из Бурятию в Якутию стартуют 20 января
Новые меры не коснулись аптек и продуктовых магазинов
Меры были приняты в связи с распространением заразной болезни скота
Льготные проездные положены пенсионерам и школьникам
Подмосковный город известен тем, что туда ездят на заработки жители республики
В любительских гонках может принять участие каждый желающий
Турнир по настольному теннису проводился по олимпийской системе
Пожертвование передал лично Бурятский митрополит
Необычный флэшмоб устроили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре. ВИДЕО
В Рождество в центре «Доверие» поздравили юбиляра
Сейчас изменения прорабатываются
Работа идёт ежедневно
Столбик термометра опустится до -40 градусов
Владимир Матханов занялся сваркой