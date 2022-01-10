Улан-Удэ и Якутск свяжут прямым авиарейсом

Полёты из Бурятию в Якутию стартуют 20 января



С 20 января единая Дальневосточная компания «Аврора» совместно с авиакомпанией «Якутия» начинает выполнять регулярные полёты по маршрутам Якутск – Улан-Удэ на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.



Рейс по маршруту Якутск – Улан-Удэ запланирован по четвергам. Вылет из Якутска в 17:00, прибытие в Улан-Удэ в 18:40. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 19:40, прибывает в Якутск в 23:10.



- Стоимость авиабилета составляет от 6000 рублей в одну сторону, - сообщает пресс-служба «Авроры».



Также в январе этого года авиакомпания начнёт выполнять регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита – Якутск – Чита. Летать в Якутию забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю. Кроме этого, с 20 января стартуют регулярные полёты по маршруту Хабаровск – Чита – Хабаровск.

