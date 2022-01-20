Бренд Джиды - боргойская баранина подавалась к царскому столу
В Джидинском районе Бурятии работает перспективный сельхозкооператив, который занимается разведением овец, убоем и мясопереработкой. Он выпускает буузы, пельмени, котлеты, тефтели, голубцы и бурятские национальные блюда, также реализует мясо в разрубе – свинину, говядину, баранину и конину. На предприятии запущено производство по переработке овечьей шерсти.
Проектный офис района планирует помочь предприятию в реализации новых планов по расширению производства.
- Джидинский район традиционный овцеводческий район с большой численностью стад. Также именно здесь появился одним из самых известных брендов Бурятии – боргойская баранина, - рассказывает представитель администрации Джиды Сергей Печерский.
Бренд района - боргойская баранина — это особый сорт мяса овец, выращенных в специфических условиях в Джидинской долине в районе улуса Боргой. Эту баранину в свое время поставляли к столу царского дома Романовых. Она присутствовала в меню торжественного обеда по случаю коронации Николая I.
В советское время на рынках Москвы мясо джидинских овец продавали с этикеткой «Боргойская баранина». Продавалась она и в знаменитом Елисеевском гастрономе.
По словам Печерского, на данный момент известный бренд активно продвигается на разных уровнях не только в Бурятии, но и за её пределами.
Мясной бренд из Бурятии активно продвигается за пределами республики
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