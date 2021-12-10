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В Улан-Удэ фирма заплатит 2 млн за незаконную врезку в водопровод

В Улан-Удэ фирма заплатит 2 млн за незаконную врезку в водопровод
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Из водопровода было слито огромное количество воды

В конце ноября в Улан-Удэ при очередном плановом обследовании сетей водоснабжения сотрудники МУП «Водоканал» обнаружили крупную незаконную врезку в центральный водопровод. Нарушителем оказалась крупная строительная фирма, сообщили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данным, организация незаконно использовала более 95 тысяч кубометров воды. Тем самым был причинён серьёзный ущерб – на сумму свыше 2 млн рублей.

– На предприятии действует специальный отдел оптимизации систем и сооружений, который выявляет подобные нарушения. Специалист обнаружил врезку, после чего, в срочном порядке, мы подключили к этому вопросу сотрудников собственной безопасности «Водоканала». Конечно, в тот же день, информация была доведена до руководства строительной компании, а уже следующий день незаконный колодец был засыпан гравием. Факт незаконного пользования холодным водоснабжением зафиксирован, – сообщил главный инженер МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.


Специалисты отметили, что у фирмы было и законное подключение к водопроводу, однако предприниматели пользовались незаконным колодцем.

Штраф за незаконную врезку до сих пор не оплатили.

– По действующему локально- правовому акту, у незаконного пользователя есть около 10 дней на то, чтобы получить перерасчёт. В связи с этим, потребители, обратившиеся в «Водоканал» после обнаружения врезки, существенно уменьшают сумму штрафа. Если бы компания пошла по такому алгоритму, то для них штраф составил бы меньшую сумму, чем есть сейчас – чуть более 800 тысяч рублей, – сказала руководитель правового управления МУП «Водоканал» Вера Смирнова.

Теперь же строительной фирме грозит штраф на сумму более 2 млн рублей и судебные тяжбы.

Городской «Водоканал» уже подготовил претензию в адрес руководства фирмы и готовится к подаче иска в суд.
водоснабжение

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