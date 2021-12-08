В Улан-Удэ во время вечернего рейда выявили нарушения в кафе и барах

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ проходят вечерние рейды по кафе и ночным клубам



Мобильные группы в Улан-Удэ продолжают контролировать соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах. Рейды проходят днём, так и по вечерам. Так, в ходе вечернего рейда мобильные группы проверили 21 объект, нарушения зафиксировали в трёх барах и кафе, сообщили в пресс-службе мэрии.



- За отсутствие проверки QR-кодов составлен акт на владельца бара «Дрова» на проспекте Автомобилистов. За отсутствие дезинфекции и нарушение масочного режима составлены протоколы на должностных лиц бара «Свежий розлив» по улице Тобольской и кафе «Сидней» по улице Ермаковского, - сообщает администрация Улан-Удэ.



Во время дневного рейда, прошедшего 6 декабря, мобильные группы проверили 256 объектов и 763 граждан.



- В очередной раз несоблюдение антиковидных требований было зафиксировано в ТЦ «Сагаан Морин»: в закусочной торгового центра нарушили правила рассадки гостей, в двух бутиках не требовали паспорта при проверке QR-кодов. В кафе «Бочка» администратор нарушил масочный режим, в кафе «Хуа Син» по Свердлова неверно заполняется журнал дезинфекции, - сообщает администрация города.



Всего в ходе рейда за нарушение масочного, дезинфекционного режимов мобильные группы составили 22 протокола, в том числе на двух пассажиров маршрутов № 31 и № 33 и водителей маршрутов № 77 и № 82.



- Впереди новогодние праздники, поэтому предприниматели должны ответственно соблюдать все необходимые требования в борьбе с коронавирусом – дезинфицировать помещение, соблюдать рассадку и проверять наличие QR-кодов у своих посетителей, - напомнили в управлении общественной безопасности.



Согласно статье 15.1 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.







