На чартерный рейс Улан-Удэ - Улан-Батор остались последние места
Авиасообщение между Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором возобновится с 4 декабря 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- С 4 декабря авиасообщение возобновляется монгольской авиакомпанией «Хунну Эйр» (Hunnu Аir). Первый рейс будет чартерным, - сказал директор аэропорта.
В соцсетях жители Бурятии и турагенты обрадованы этим сообщением. Сообщается, что авиабилеты разлетаются, как горячие пирожки. Чартерный рейс: Улан-Удэ - Улан-Батор полетит 4 декабря в 20.00. А 12 декабря в 07.00.
Цена билета составляет 12 700 рублей туда и обратно. Необходимо иметь ПЦР тест за 72 часа, справка должна быть на английском языке.
Кроме того, по сообщению РИА Новости, со среды, 1 декабря, возобновляется авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
- Согласно сообщению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с 1 декабря принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: с Бангладеш по маршруту Москва - Дакка (2 рейса в неделю); с Монголией по маршрутам Москва - Улан-Батор (3 рейса в неделю), Улан-Удэ - Улан-Батор (1 рейс в неделю), Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор (по 1 рейсу в неделю), - отмечает издание.
В декабре полетят чартеры из Бурятии в Улан-Батор
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 01.12.2021
Персонал кафе не использовал средства индивидуальной защиты
Бизнес, 01.12.2021
Конференция будет интересна самой широкой аудитории
Также компания запустила новый промовклад
Это коснётся бизнеса в малонаселённых муниципальных образованиях региона
Календари с символом года – Тигром распроданы ещё до наступления Праздника Белого месяца
Директор «Иркутскэнергосбыт» рассказал о новых вызовах для его предприятия
Прототипом будёновки стала бурятская шапка
Не только добывать, но и обрабатывать нефрит у нас могут не хуже, чем в Поднебесной
Акцию устраивают для предпринимателей
Власти и предприниматели договариваются о компромиссе
SBERTALKS – 2021: Тенденции онлайн-торговли и новые возможности регионального бизнеса
Всё начиналось с одиночных фарфоровых изделий…
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством рыбы и морепродуктов
Компания «Аквасервис» производит герметичные ёмкости для частного сектора Республики Бурятия
Многие банки теряют рентабельность из-за коронакризиса и снижения ставок