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В декабре полетят чартеры из Бурятии в Улан-Батор

В декабре полетят чартеры из Бурятии в Улан-Батор
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На чартерный рейс Улан-Удэ - Улан-Батор остались последние места

Авиасообщение между Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором возобновится с 4 декабря 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- С 4 декабря авиасообщение возобновляется монгольской авиакомпанией «Хунну Эйр» (Hunnu Аir). Первый рейс будет чартерным, - сказал директор аэропорта.

В соцсетях жители Бурятии и турагенты обрадованы этим сообщением. Сообщается, что авиабилеты разлетаются, как горячие пирожки. Чартерный рейс: Улан-Удэ - Улан-Батор полетит 4 декабря в 20.00. А 12 декабря в 07.00.

Цена билета составляет 12 700 рублей туда и обратно. Необходимо иметь ПЦР тест за 72 часа, справка должна быть на английском языке.

Кроме того, по сообщению РИА Новости, со среды, 1 декабря, возобновляется авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

- Согласно сообщению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с 1 декабря принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: с Бангладеш по маршруту Москва - Дакка (2 рейса в неделю); с Монголией по маршрутам Москва - Улан-Батор (3 рейса в неделю), Улан-Удэ - Улан-Батор (1 рейс в неделю), Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор (по 1 рейсу в неделю), - отмечает издание.
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