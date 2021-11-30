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Управление Роспотребнадзора по Бурятии устроит День открытых дверей онлайн

Управление Роспотребнадзора по Бурятии устроит День открытых дверей онлайн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Акцию устраивают для предпринимателей

Управление Роспотребнадзора по Бурятии 9 декабря с 12 до 16 часов проведёт День открытых дверей для предпринимателей. Акция пройдёт в дистанционном режиме по предварительной записи по телефонам: 8 (3012) 41-22-00, 41-11-82.

- Мероприятия акции направлены на информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, применении новых форм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора в условиях распространения COVID-19, - говорится в сообщении ведомства.

Подключиться к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84850225330?pwd=QUFmL2tCQW8vVjF5QWttUzBDaE9yZz09.
Идентификатор конференции: 848 5022 5330. Код доступа: 990409.


Роспотребнадзор

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