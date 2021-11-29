В Улан-Удэ усилят вечерние рейды

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

С 1 декабря в Улан-Удэ будет усилена работа мобильных групп



В связи со снятием ограничений по работе банкетных залов, ночных клубов и других предприятий общепита с 1 декабря в Улан-Удэ будет усилена работа мобильных групп. Особое внимание будет уделено вечерним рейдам, сообщает управление общественной безопасности администрации города.



- На сегодня в столице Бурятии рейды проводят 12 мобильных групп: по три группы в каждом районе города, две группы по проверке общественного транспорта и одна группа по объектам торговли. По результатам рейдовых мероприятий, проведённых мобильными группами с апреля 2020 года, составлено около четырёх тысяч административных протоколов, из которых более двух тысяч - на физических лиц, 1300 – на должностных лиц и более 450 - на юридических лиц – индивидуальных предпринимателей, - информирует управление.



Установлена предельная численность посетителей: для банкетных залов и предприятий общепита, оказывающих подобные услуги – не более 50 процентов, а для ночных клубов – не более 70. Банкетным залам и предприятиям, оказывающим подобные услуги, необходимо обеспечить видеонаблюдение для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19.



Работа мобильных групп будет усилена также в период проведения новогодних корпоративов и праздников.

