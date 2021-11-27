Инвестор планирует вложить более 620 млн
Один из крупнейших частных госпиталей на Дальнем Востоке появится в Улан-Удэ. Это будет многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Проектом займётся компания, владеющая сетью частных клиник в Улан-Удэ. К строительству планируется приступить после завершения экспертизы.
- Мы очень надеемся, что экспертиза завершится к концу ноября, и хотели бы в декабре начать работы. Хоть мы и находимся в холодном регионе, но будучи частными инвесторами, мы не хотели бы откладывать в долгий ящик открытие самого госпиталя, поэтому постараемся отработать даже в зиму, - заявила генеральный директор Валентина Дориева.
Сейчас в собственности инвестора есть недостроенный медицинский объект, который предстоит реконструировать, и земельный участок. Общая площадь здания составляет более 4500 тысяч квадратных метров.
На одном из этажей госпиталя разместится единственное в Бурятии отделение вспомогательных репродуктивных технологий, на другом – хирургическое отделение. Также планируется открыть отделение нейрофизиологии.
Предполагается, что в активную фазу строительство перейдёт весной. Предварительный план-график работ уже определён. Инвестор также активно работает над поиском генерального подрядчика. По плану, все работы должны быть завершены к 2023 году.
В проект планируется вложить около 625 млн рублей частных средств. Также он является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия».
В марте прошлого года проект был представлен вице-премьеру – полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу во время его рабочей поездки в Бурятию. Тогда на встрече обсуждалась возможность оказания поддержки проекту со стороны государства. В декабре прошлого года проект получил статус резидента ТОР «Бурятия» и может пользоваться налоговыми льготами и административными преференциями.
В Улан-Удэ построят крупный частный госпиталь
Бизнес, Фото:
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