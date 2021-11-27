 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Улан-Удэ построят крупный частный госпиталь

В Улан-Удэ построят крупный частный госпиталь
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Инвестор планирует вложить более 620 млн

Один из крупнейших частных госпиталей на Дальнем Востоке появится в Улан-Удэ. Это будет многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Проектом займётся компания, владеющая сетью частных клиник в Улан-Удэ. К строительству планируется приступить после завершения экспертизы.

- Мы очень надеемся, что экспертиза завершится к концу ноября, и хотели бы в декабре начать работы. Хоть мы и находимся в холодном регионе, но будучи частными инвесторами, мы не хотели бы откладывать в долгий ящик открытие самого госпиталя, поэтому постараемся отработать даже в зиму, - заявила генеральный директор Валентина Дориева.

Сейчас в собственности инвестора есть недостроенный медицинский объект, который предстоит реконструировать, и земельный участок. Общая площадь здания составляет более 4500 тысяч квадратных метров.

На одном из этажей госпиталя разместится единственное в Бурятии отделение вспомогательных репродуктивных технологий, на другом – хирургическое отделение. Также планируется открыть отделение нейрофизиологии.

Предполагается, что в активную фазу строительство перейдёт весной. Предварительный план-график работ уже определён. Инвестор также активно работает над поиском генерального подрядчика. По плану, все работы должны быть завершены к 2023 году.

В проект планируется вложить около 625 млн рублей частных средств. Также он является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия».

В марте прошлого года проект был представлен вице-премьеру – полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу во время его рабочей поездки в Бурятию. Тогда на встрече обсуждалась возможность оказания поддержки проекту со стороны государства. В декабре прошлого года проект получил статус резидента ТОР «Бурятия» и может пользоваться налоговыми льготами и административными преференциями.

инвестиционные проекты медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ построят крупный частный госпиталь
В Улан-Удэ построят крупный частный госпиталь
Бизнес, 27.11.2021
Инвестор планирует вложить более 620 млн
Корпоративам быть: В Бурятии сняли крупные ковидные запреты
Корпоративам быть: В Бурятии сняли крупные ковидные запреты
Бизнес, 26.11.2021
Глава Бурятии призвал подойти к праздникам так, чтобы не произошло нового роста заболеваемости
1500 жителей Бурятии стали самозанятыми через сервис Сбербанка
1500 жителей Бурятии стали самозанятыми через сервис Сбербанка
Бизнес, 26.11.2021
Байкальский банк Сбербанка подвёл первые итоги 2021 года по статистике регистрации самозанятых граждан с помощью сервиса банка «Своё дело»
Руководитель Центра экспорта Бурятии получил почётное звание Монголии
Руководитель Центра экспорта Бурятии получил почётное звание Монголии
Бизнес, 25.11.2021
Заслуги Руслана Гылыпкылова оценили в соседней стране
Сотрудники торговых центров Улан-Удэ нарушают масочный режим
Сотрудники торговых центров Улан-Удэ нарушают масочный режим
Бизнес, 25.11.2021
За сутки мобильные группы проверили более 230 объектов
АТБ запускает акцию для ищущих кредит перед Новым годом
АТБ запускает акцию для ищущих кредит перед Новым годом
Бизнес, 25.11.2021
Оформив заём от 5,5%, участник акции может получить больше полумиллиона рублей в подарок
Сбер в Бурятии выдал первые «дальневосточные» кредиты на «вторичку»
Сбер в Бурятии выдал первые «дальневосточные» кредиты на «вторичку»
Бизнес, 25.11.2021
Займы получили семьи из Северобайкальска, Гусиноозёрска и Закаменска
В Улан-Удэ оштрафовали кафе с 70% непривитых сотрудников
В Улан-Удэ оштрафовали кафе с 70% непривитых сотрудников
Бизнес, 25.11.2021
В кафе обнаружили несколько нарушений
В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»
В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»
Бизнес, 25.11.2021
Магазины дорогостоящих товаров объявили скидки от 60 до 90 процентов
В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны
В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны
Бизнес, 25.11.2021
По словам директора МУП «КСК», в ситуации разбираются правоохранительные органы
В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия
В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия
Бизнес, 24.11.2021
Нарушителя ждёт административная ответственность
За встречу Нового года на Байкале придётся выложить более 100 тысяч
За встречу Нового года на Байкале придётся выложить более 100 тысяч
Бизнес, 24.11.2021
Турфирмы Иркутска и Улан-Удэ предлагают дорогостоящий отдых на озере
В Улан-Удэ поменялся подрядчик по отлову собак
В Улан-Удэ поменялся подрядчик по отлову собак
Бизнес, 24.11.2021
С марта в городе отловили более четырёх тысяч собак

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^