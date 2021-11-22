В Улан-Удэ запустили производство туалетной бумаги

Предприниматель намерен доказать, что в Бурятии реально открыть успешное производство
На рынке появилась туалетная бумага, произведённая в Улан-Удэ. Производством занялся молодой предприниматель Юрий Соктоев. В своём инстаграм-аккаунте мужчина рассказал, как пришла идея открыть бизнес.
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- Я несколько лет занимался строительством домов, отдавался делу всей душой, наладил процессы, улучшал качество. Но сезонность взяла своё, строили шесть-семь месяцев, в остальное время работы было мало, и мы проедали всю прибыль, заработанную за лето, - рассказал предприниматель.
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В 2016 году он поехал в Японию и окунулся в атмосферу бережливого производства, внимания к экологии, а также познакомился с инфраструктурой по сбору и переработке отходов. Ему особенно запомнился музей для дошкольников, в котором учат с малых лет сортировать мусор, беречь природу.
Именно тогда в Токио в 2016 году у жителя Бурятии появилось желание организовать нечто подобное в Бурятии. И в 2020-м, уже после продажи строительной фирмы, выбор бизнесмена пал на производство туалетной бумаги.
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Юрий рассказывает, что главными критериями были отсутствие сезонности, устойчивость перед кризисом, а также возможность работы с перерабатываемым материалом (макулатурой).
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- Я хочу показать всем жителям нашей Бурятии, что у нас реально открыть своё успешное производство. А то многие же говорят, что в Бурятии всё развалилось и тут невозможно ничего сделать, - делится предприниматель.
Как считает Юрий, сейчас основная проблема – это реализация туалетной бумаги.
- Слишком мало людей знает про неё, сложно встать на полки магазинов и торговых сетей (некоторые сети и вовсе отказываются разговаривать с нами), хотя мы смогли создать хороший продукт с ценой дешевле главного конкурента, - заявляет предприниматель, - Но пока мы не хватаем звёзд с неба, нам нужно, чтобы 1 из 5 жителей Бурятии пользовался нашей туалетной бумагой, и мы сможем пройти «долину смерти бизнеса» и преодолеть точку безубыточности, тогда нас уже не остановить.
В Улан-Удэ запустили производство туалетной бумаги
Бизнес, Фото:
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