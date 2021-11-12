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В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора

В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено

Государственная инспекция труда в Бурятии провела внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Проводилась проверка соблюдения требований трудового законодательства, сообщает госинспекция труда.

В ходе проверки установлено, что работодатель не заключил трудовой договор в письменной форме с работником. Кроме того, зарплата работнику выплачивалась реже чем каждые полмесяца.

- Работодателю выдано предписание для обязательного исполнения. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, - отметили в госинспекции труда.
работа

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