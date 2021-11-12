Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено
Государственная инспекция труда в Бурятии провела внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Проводилась проверка соблюдения требований трудового законодательства, сообщает госинспекция труда.
В ходе проверки установлено, что работодатель не заключил трудовой договор в письменной форме с работником. Кроме того, зарплата работнику выплачивалась реже чем каждые полмесяца.
- Работодателю выдано предписание для обязательного исполнения. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, - отметили в госинспекции труда.
В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам
На борту находились 136 пассажиров
На бизнесмена составили административный протокол
Традиционное событие приурочено к 180-летию банка
В минэкономики Бурятии планируют проанализировать нынешнюю ситуацию с бизнесом
В свой 180-й день рождения Сбер подготовил ещё больше скидок, бонусов и выгодных предложений
Для клиентов банка подготовлены специальные условия
Также проектом предусмотрено строительство индустриального парка
В Улан-Удэ возмутились «преследованием» улиц с названием «транспортная»
Традиционное событие отмечается 11 и 12 ноября
Туроператоры начали продажу туров в Таиланд с вылетом из Улан-Удэ
Заставки приурочены к открытию конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021
Было проверено 38 объектов размещения
Антикризисная мера ориентирована на поддержку малого, среднего бизнеса и НКО
Дело прошло через два суда