Речь идёт о маршрутах в Иркутск, Томск и Кызыл
Росавиация утвердила список маршрутов по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2022 год. В списке оказались три рейса из Улан-Удэ, сообщается на странице аэропорта «Байкал» в Instagram.
Первый – авиарейс «Улан-Удэ – Иркутск», рейсы будут выполнять авиакомпания «ИрАэро» на воздушных судах SSJ-100/А-319. Полёты будут 1 января по 31 декабря 2022 года.
Второй – «Улан-Удэ – Томск». Перевозчик – авиакомпания Red Wings на воздушных судах SSJ-100. Полёты будут осуществляться с 1 января по 31 марта и 1 октября по 31 декабря – один рейс в неделю. В летний период – с 1 апреля по 30 сентября – два рейса в неделю.
Третьим направлением стал рейс «Улан-Удэ – Кызыл», перелётами займётся авиакомпания «КрасАвиа», на воздушных судах АТР 42 с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Запланирован один рейс в неделю.
Росавиация одобрила три субсидированных рейса из Улан-Удэ в 2022 году
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