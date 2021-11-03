В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку

Продавцы незаконно отказались вернуть деньги покупателю



20 октября в Улан-Удэ мировой судья частично удовлетворил исковые требования покупателя, которому незаконно отказали сотрудники магазина.



Мужчина купил в магазине куртку почти за 17 тысяч рублей. Однако куртка оказалась ему не по размеру. В предусмотренный законом срок покупатель вернул товар в магазин, чтобы получить обратно деньги, но продавец незаконно отказал ему.



Улан-удэнец отправился в суд, который выиграл. Заключение по делу дало управление Роспотребнадзора по Бурятии.



- Решением суда в пользу потребителя присуждено 28 350 рублей. Из них 16 900 рублей – стоимость товара, 2 000 – компенсация морального вреда и 9 450 - штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



Решение суда в законную силу пока не вступило.



Справка:



Согласно ст. 25 закона РФ «О защите прав потребителей» в течение 14 дней потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Обмен проводится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется документ, подтверждающий оплату товара.



В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на момент обращения к продавцу, потребитель вправе потребовать возврат уплаченной денежной суммы. Возврат денег должен быть произведён в течение трёх дней.

