Продавцы незаконно отказались вернуть деньги покупателю
20 октября в Улан-Удэ мировой судья частично удовлетворил исковые требования покупателя, которому незаконно отказали сотрудники магазина.
Мужчина купил в магазине куртку почти за 17 тысяч рублей. Однако куртка оказалась ему не по размеру. В предусмотренный законом срок покупатель вернул товар в магазин, чтобы получить обратно деньги, но продавец незаконно отказал ему.
Улан-удэнец отправился в суд, который выиграл. Заключение по делу дало управление Роспотребнадзора по Бурятии.
- Решением суда в пользу потребителя присуждено 28 350 рублей. Из них 16 900 рублей – стоимость товара, 2 000 – компенсация морального вреда и 9 450 - штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Справка:
Согласно ст. 25 закона РФ «О защите прав потребителей» в течение 14 дней потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Обмен проводится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется документ, подтверждающий оплату товара.
В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на момент обращения к продавцу, потребитель вправе потребовать возврат уплаченной денежной суммы. Возврат денег должен быть произведён в течение трёх дней.
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
Бизнес, Фото:
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