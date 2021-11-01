Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами
В Улан-Удэ с компании по установке пластиковых окон ООО «Геопост» отсудили почти 900 тысяч рублей. Иски в интересах потребителей в суд направило управление Роспотребнадзора по Бурятии.
- Поводом для обращения в суд послужили факты неисполнения со стороны ООО «Геопост» обязательств перед потребителями по договорам в части изготовления и установки окон ПВХ. Компания к выполнению работ по договорам в установленный срок не приступила. При этом потребители обязательства по оплате исполнили в полном объёме, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Клиенты обращались в адрес компании с претензиями, однако их требования остались без удовлетворения. В итоге шесть исковых заявлений были поданы в суд.
- С ООО «Геопост» в пользу потребителей взыскано 879 100 рублей. Сумма включает в себя стоимость работ по договорам, неустойку за нарушение сроков выполнения работ, неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств, компенсацию причинённого морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей в добровольном порядке, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Решения судов в законную силу не вступили.
В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
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