В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч

Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами



В Улан-Удэ с компании по установке пластиковых окон ООО «Геопост» отсудили почти 900 тысяч рублей. Иски в интересах потребителей в суд направило управление Роспотребнадзора по Бурятии.



- Поводом для обращения в суд послужили факты неисполнения со стороны ООО «Геопост» обязательств перед потребителями по договорам в части изготовления и установки окон ПВХ. Компания к выполнению работ по договорам в установленный срок не приступила. При этом потребители обязательства по оплате исполнили в полном объёме, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



Клиенты обращались в адрес компании с претензиями, однако их требования остались без удовлетворения. В итоге шесть исковых заявлений были поданы в суд.



- С ООО «Геопост» в пользу потребителей взыскано 879 100 рублей. Сумма включает в себя стоимость работ по договорам, неустойку за нарушение сроков выполнения работ, неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств, компенсацию причинённого морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей в добровольном порядке, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.



Решения судов в законную силу не вступили.

