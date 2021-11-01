 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

Популярное

В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч

В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
Бизнес,  Фото:pexels.com
Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами

В Улан-Удэ с компании по установке пластиковых окон ООО «Геопост» отсудили почти 900 тысяч рублей. Иски в интересах потребителей в суд направило управление Роспотребнадзора по Бурятии.

- Поводом для обращения в суд послужили факты неисполнения со стороны ООО «Геопост» обязательств перед потребителями по договорам в части изготовления и установки окон ПВХ. Компания к выполнению работ по договорам в установленный срок не приступила. При этом потребители обязательства по оплате исполнили в полном объёме, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Клиенты обращались в адрес компании с претензиями, однако их требования остались без удовлетворения. В итоге шесть исковых заявлений были поданы в суд.

- С ООО «Геопост» в пользу потребителей взыскано 879 100 рублей. Сумма включает в себя стоимость работ по договорам, неустойку за нарушение сроков выполнения работ, неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств, компенсацию причинённого морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей в добровольном порядке, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Решения судов в законную силу не вступили.
Роспотребнадзор компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
Бизнес, 01.11.2021
Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
Бизнес, 31.10.2021
Лоукостер «Победа» свернул на некоторое время работу в Бурятии
В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»
В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»
Бизнес, 31.10.2021
В будущем 4-звездочном отеле гостей будут принимать круглый год. Фоторепортаж
Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бизнес, 31.10.2021
Бизнес-омбудсмен Бурятии прокомментировал введённую систему QR-кодов
Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Бизнес, 29.10.2021
Школьникам предложат подборку развивающего контента из более чем 40 активностей
Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом
Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом
Бизнес, 28.10.2021
Инструмент поддержки может предупредить возможные риски
В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
Бизнес, 25.10.2021
В настоящее время проводится технический аудит выбранной для завода территории
Сбер представил игру для будущих инвесторов
Сбер представил игру для будущих инвесторов
Бизнес, 21.10.2021
«Портфельмер» может помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах
билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
Бизнес, 21.10.2021
«Твоё решение» можно настроить под свои индивидуальные потребности
В ТОР «Бурятия» в 5 раз увеличат инвестиции в курорт Горячинск
В ТОР «Бурятия» в 5 раз увеличат инвестиции в курорт Горячинск
Бизнес, 20.10.2021
Дополнительное финансирование необходимо для расширения и благоустройства курорта
«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка
«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка
Бизнес, 19.10.2021
Как в Улан-Удэ сэкономить на покупке мебели при помощи кешбэка, а ещё сделать себе подарок
«Домклик» Сбербанка внедряет бесшовную интеграцию
«Домклик» Сбербанка внедряет бесшовную интеграцию
Бизнес, 18.10.2021
Партнёры начали тестирование нового интерфейса
«Hello, Австралия!»: куда звонят жители Бурятии
«Hello, Австралия!»: куда звонят жители Бурятии
Бизнес, 18.10.2021
В МегаФоне изучили статистику по международным звонкам в республике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^