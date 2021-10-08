 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

Больше, чем просто скидка

Больше, чем просто скидка
Бизнес,  Фото:пресс-служба АТБ
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ

Даже далёкие от финансов люди знают, что кэшбэк – это возврат части денег от ваших трат. Но сколько получите именно вы? Интересно? Мы решили наглядно показать, как работает кэшбэк по банковским кредиткам, и что это за «тайные» программы, которые позволяют адресно увеличить его в несколько раз.

Мы решили провести небольшой финансовый эксперимент с участием наших клиентов, которые обратились в отделение Азиатско-Тихоокеанского банка за «Универсальной» кредитной картой*. Давайте посмотрим, сколько средств им удастся вернуть в конце месяца.

В нашем эксперименте согласилась принять участие семья Веселовых. Семья состоит из 4-х человек: жена - Ольга (35 лет), муж - Денис (38 лет), дочь - Мария (12 лет), сын - Павел (8 месяцев).

Сумма кредита – 100 000 рублей.

Первым делом нам необходимо определиться с расходами. В этом месяце семья не планирует поездку на курорт или в отпуск. Траты будут ограничиваться следующим образом: детские и продуктовые магазины, торговые центры, а также АЗС. Первым делом настраиваем бонусные операции. В данном случае самым выгодным вариантом для Ольги и Дениса будет программа «Семейные привилегии» – 10% возврата средств от покупок в семейных категориях (мебель, товары для дома, одежда и обувь, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты) и 1% на остальные покупки.

Дополнительные опции

Кроме того, по «Универсальной карте» предусмотрены и дополнительные бесплатные опции: беспроцентный период – 120 дней и ежемесячное бесплатное снятие наличных до 30 000 рублей.

Расходы

За отчётный месяц Денис потратил по карте 4 000 рублей на АЗС (кэшбэк составил 1%) и приобрёл новые осенние ботинки за 5 000 рублей (кэшбэк 10%).

Ольга расплатилась картой в хозяйственных магазинах, а также купила товары для дома на 5 000 рублей (кэшбэк 10%). Продукты для всей семьи 1 раз в неделю за 4000 рублей (всего – 16 000 рублей в месяц) (кэшбэк - 1%). Для сына детские товары обошлись в 3000 рублей (кэшбэк - 10%).

Дочь Маша оплатила «Универсальной картой» небольшие покупки в торговом центре на 1 000 рублей (кэшбэк - 1%), а также посетила с друзьями фудкорт - 1000 рублей (кэшбэк - 10%).

Поход в ресторан всей семьёй – 5 000 рублей (кэшбэк - 10%).

Общий расход за месяц составил 40 000 рублей, а кэшбэк – 2 230 рублей.

Деньги, которые вернулись на карту, семья Веселовых потратила на АЗС, заправив полный бак бензина! Вот такая реальная экономия!

ДИСКЛЕЙМЕР

*Потребительский кредит (с лимитом кредитования) «Универсальная карта». При выполнении условий беспроцентного периода ставка 0%, при невыполнении – от 10 % до 27 % годовых (%-ая ставка для каждого Клиента определяется индивидуально по итогам анализа). Сумма: 30 000,01 руб. – 1 000 000 руб., срок возврата кредита: от 24 мес. до 588 мес., ПСК 9,533% – 27,423% годовых, в денежном выражении 4157 руб. – 394 000 руб., до 120 дней – льготный период кредитования без уплаты % при своевременном внесении обязательного минимального ежемесячного платежа: 3% от ссудной задолженности в месяц и полного её погашения до окончания этого периода; комиссия за выдачу наличных денежных средств – бесплатно в первые 5 календарных дней после выдачи Карты, далее до 30 000 руб. ежемесячно, при превышении: 3,9% от суммы снятия за счёт заёмных средств + 390 руб.; целевое использование кредита – безналичная оплата товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях, в Интернете. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) Условия на 01.10.21г. и до отмены банком.

На правах рекламы
АТБ банки кредит карта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии
Горняки севера – самые активные интернет-пользователи Бурятии
Бизнес, 08.10.2021
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района
Больше, чем просто скидка
Больше, чем просто скидка
Бизнес, 08.10.2021
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ
В Улан-Удэ маршрутчики просят о повышении тарифа, так как «им очень тяжело»
В Улан-Удэ маршрутчики просят о повышении тарифа, так как «им очень тяжело»
Бизнес, 07.10.2021
Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении
Полёты в Тунку из Улан-Удэ могут возобновить в 2022 году
Полёты в Тунку из Улан-Удэ могут возобновить в 2022 году
Бизнес, 07.10.2021
В Бурятии объяснили причину, почему приостановили полёты в Тунку
Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти
Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти
Бизнес, 07.10.2021
Аграрии получили порядка семи миллионов рублей
В Чите назвали самые частые у бизнеса ковидные нарушения
В Чите назвали самые частые у бизнеса ковидные нарушения
Бизнес, 07.10.2021
Посетителей не всегда требуют надевать маски
Улан-удэнскому аэропорту разрешили принимать три типа Boeing
Улан-удэнскому аэропорту разрешили принимать три типа Boeing
Бизнес, 07.10.2021
Гендиректор аэропорта назвал это большим событием
В Иркутске питьевую воду разливали в антисанитарных условиях
В Иркутске питьевую воду разливали в антисанитарных условиях
Бизнес, 07.10.2021
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Полёты из Улан-Удэ в Тунку приостановили
Полёты из Улан-Удэ в Тунку приостановили
Бизнес, 07.10.2021
Для возобновления полётов необходимо субсидирование
В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов
В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов
Бизнес, 06.10.2021
Нововведение касается предпринимателей, имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению
В Улан-Удэ в партиях киви найдена тутовая щитовка
В Улан-Удэ в партиях киви найдена тутовая щитовка
Бизнес, 06.10.2021
В отношении бизнесменов вынесены мотивированные представления
В Иркутске столовую оштрафовали на помиллиона за ковидные нарушения
В Иркутске столовую оштрафовали на помиллиона за ковидные нарушения
Бизнес, 06.10.2021
Ранее организация уже была наказана за несоблюдение противоковидных мер
Сбер провёл «Урок цифры» для школьников Улан-Удэ
Сбер провёл «Урок цифры» для школьников Улан-Удэ
Бизнес, 06.10.2021
Ребят познакомили с принципами работы искусственного интеллекта
В аэропорту Улан-Удэ началась реконструкция
В аэропорту Улан-Удэ началась реконструкция
Бизнес, 06.10.2021
Мозаичное панно в аэропорту «Байкал» перенесут на другое место
Стало известно, на какие маршруты улан-удэнцы чаще всего жалуются
Стало известно, на какие маршруты улан-удэнцы чаще всего жалуются
Бизнес, 04.10.2021
Некоторые автобусы невозможно дождаться и за 50 минут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^