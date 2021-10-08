Больше, чем просто скидка



*Потребительский кредит (с лимитом кредитования) «Универсальная карта». При выполнении условий беспроцентного периода ставка 0%, при невыполнении – от 10 % до 27 % годовых (%-ая ставка для каждого Клиента определяется индивидуально по итогам анализа). Сумма: 30 000,01 руб. – 1 000 000 руб., срок возврата кредита: от 24 мес. до 588 мес., ПСК 9,533% – 27,423% годовых, в денежном выражении 4157 руб. – 394 000 руб., до 120 дней – льготный период кредитования без уплаты % при своевременном внесении обязательного минимального ежемесячного платежа: 3% от ссудной задолженности в месяц и полного её погашения до окончания этого периода; комиссия за выдачу наличных денежных средств – бесплатно в первые 5 календарных дней после выдачи Карты, далее до 30 000 руб. ежемесячно, при превышении: 3,9% от суммы снятия за счёт заёмных средств + 390 руб.; целевое использование кредита – безналичная оплата товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях, в Интернете. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) Условия на 01.10.21г. и до отмены банком.



Даже далёкие от финансов люди знают, что кэшбэк – это возврат части денег от ваших трат. Но сколько получите именно вы? Интересно? Мы решили наглядно показать, как работает кэшбэк по банковским кредиткам, и что это за «тайные» программы, которые позволяют адресно увеличить его в несколько раз.Мы решили провести небольшой финансовый эксперимент с участием наших клиентов, которые обратились в отделение Азиатско-Тихоокеанского банка за «Универсальной» кредитной картой*. Давайте посмотрим, сколько средств им удастся вернуть в конце месяца.В нашем эксперименте согласилась принять участие семья Веселовых. Семья состоит из 4-х человек: жена - Ольга (35 лет), муж - Денис (38 лет), дочь - Мария (12 лет), сын - Павел (8 месяцев).Сумма кредита – 100 000 рублей.Первым делом нам необходимо определиться с расходами. В этом месяце семья не планирует поездку на курорт или в отпуск. Траты будут ограничиваться следующим образом: детские и продуктовые магазины, торговые центры, а также АЗС. Первым делом настраиваем бонусные операции. В данном случае самым выгодным вариантом для Ольги и Дениса будет программа «Семейные привилегии» – 10% возврата средств от покупок в семейных категориях (мебель, товары для дома, одежда и обувь, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты) и 1% на остальные покупки.Кроме того, по «Универсальной карте» предусмотрены и дополнительные бесплатные опции: беспроцентный период – 120 дней и ежемесячное бесплатное снятие наличных до 30 000 рублей.За отчётный месяц Денис потратил по карте 4 000 рублей на АЗС (кэшбэк составил 1%) и приобрёл новые осенние ботинки за 5 000 рублей (кэшбэк 10%).Ольга расплатилась картой в хозяйственных магазинах, а также купила товары для дома на 5 000 рублей (кэшбэк 10%). Продукты для всей семьи 1 раз в неделю за 4000 рублей (всего – 16 000 рублей в месяц) (кэшбэк - 1%). Для сына детские товары обошлись в 3000 рублей (кэшбэк - 10%).Дочь Маша оплатила «Универсальной картой» небольшие покупки в торговом центре на 1 000 рублей (кэшбэк - 1%), а также посетила с друзьями фудкорт - 1000 рублей (кэшбэк - 10%).Поход в ресторан всей семьёй – 5 000 рублей (кэшбэк - 10%).Общий расход за месяц составил 40 000 рублей, а кэшбэк – 2 230 рублей.Деньги, которые вернулись на карту, семья Веселовых потратила на АЗС, заправив полный бак бензина! Вот такая реальная экономия!