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В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов

В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нововведение касается предпринимателей, имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению

В Бурятии планируется введение штрафов для юрлиц, чьи котельные имеют техприсоединение к центральному теплоснабжению, но тем не менее по-прежнему топят твёрдыми видами топлива.

Это всё продолжение закона, принятого в 2020 году и вступившего в силу с 15 сентября 2021 года. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии была принята мера по борьбе с грязным воздухом. Бизнесу, который подключен к центральному отоплению, запретили топиться собственными котельными с 15 мая по 15 сентября. Топить нельзя каменным, бурым углём и дровами.

- Законопроект касается только тех юридических лиц и ИП, у которых на сегодня есть технологическое присоединение к центральному теплоснабжению, - подчеркнула тогда исполняющая обязанности министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Отмечалось, что такие предприятия, имеющие двойной источник теплоснабжения - показывая, что у них есть центральное теплоснабжение, не встают на учёт как источник загрязнения окружающей среды. И их выбросы, грубо говоря, идут мимо кассы.

Таким образом, административный штраф на должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что согласно данным Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в октябре 2020 года (до начала активного отопительного сезона ИЖС) зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в 5,0-8,7 раз.

- При этом, основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид, взвешенные частицы РМ 2,5, РМ10. Бензапирен и формальдегид являются ядовитыми канцерогенными веществами, вызывающими генетические изменения и наносящие необратимый вред здоровью жителей, - говорится в пояснительной записке.

Добавляется, что на территории Улан-Удэ и прилегающих к нему поселений Иволгинского района, Тарбагатайского района, Заиграевского района находятся около 200 стационарных объектов, имеющих технологическое присоединение к сетям центрального теплоснабжения и автономные котельные. «Отапливаемая площадь указанных стационарных объектов составляет от 100 до 470 кв.м., средняя площадь 285 кв.м.», - уточняется здесь.

Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета. Законопроект рассмотрят на сессии Народного Хурала Бурятии.
штраф котельные экология

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