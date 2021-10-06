В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов

Нововведение касается предпринимателей, имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению
В Бурятии планируется введение штрафов для юрлиц, чьи котельные имеют техприсоединение к центральному теплоснабжению, но тем не менее по-прежнему топят твёрдыми видами топлива.
Это всё продолжение закона, принятого в 2020 году и вступившего в силу с 15 сентября 2021 года. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии была принята мера по борьбе с грязным воздухом. Бизнесу, который подключен к центральному отоплению, запретили топиться собственными котельными с 15 мая по 15 сентября. Топить нельзя каменным, бурым углём и дровами.
- Законопроект касается только тех юридических лиц и ИП, у которых на сегодня есть технологическое присоединение к центральному теплоснабжению, - подчеркнула тогда исполняющая обязанности министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.
Отмечалось, что такие предприятия, имеющие двойной источник теплоснабжения - показывая, что у них есть центральное теплоснабжение, не встают на учёт как источник загрязнения окружающей среды. И их выбросы, грубо говоря, идут мимо кассы.
Таким образом, административный штраф на должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.
В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что согласно данным Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в октябре 2020 года (до начала активного отопительного сезона ИЖС) зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в 5,0-8,7 раз.
- При этом, основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид, взвешенные частицы РМ 2,5, РМ10. Бензапирен и формальдегид являются ядовитыми канцерогенными веществами, вызывающими генетические изменения и наносящие необратимый вред здоровью жителей, - говорится в пояснительной записке.
Добавляется, что на территории Улан-Удэ и прилегающих к нему поселений Иволгинского района, Тарбагатайского района, Заиграевского района находятся около 200 стационарных объектов, имеющих технологическое присоединение к сетям центрального теплоснабжения и автономные котельные. «Отапливаемая площадь указанных стационарных объектов составляет от 100 до 470 кв.м., средняя площадь 285 кв.м.», - уточняется здесь.
Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета. Законопроект рассмотрят на сессии Народного Хурала Бурятии.
В Бурятии введут штрафы по котельным бизнесменов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В отношении бизнесменов вынесены мотивированные представления
Ребят познакомили с принципами работы искусственного интеллекта
Мозаичное панно в аэропорту «Байкал» перенесут на другое место
Некоторые автобусы невозможно дождаться и за 50 минут
Рейс в Таиланд планируют открыть уже в этом году
Центр планируют застроить в рамках проекта «Дальневосточный квартал»
Бизнес, 03.10.2021
Бурятский туристический проект получит миллион рублей
Сбер, Бурятия и Иркутская область в Москве провели роуд-шоу «Байкал»
Объявлен сбор заявок
Ранее он работал управляющим Абаканским отделением Сибирского банка
Призовой фонд составит более 8 млн рублей
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
Сервис телемедицины в Бурятии начал работу около двух лет назад и интерес региона к его возможностям ежегодно нарастает - и у жителей, и у предприятий и организаций. Только в этом году, например, подписки на дистанционные консультации докторов подключили 442 бизнес-организации Бурятии
Также они стали чаще покупать монеты
О присутствии дискриминации по полу говорят 45% опрошенных