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Проект «Бурятия – больше чем Байкал» получил премию правительства России

Проект «Бурятия – больше чем Байкал» получил премию правительства России
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятский туристический проект получит миллион рублей

2 октября правительство России утвердило распоряжение о присуждении премий в области туризма. Проект Бурятии отмечен среди лучших туристических маршрутов страны. Он получит поддержку в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства России в области туризма за 2021 год.

Лауреатами от Бурятии стали генеральный директор ООО «Солонго» Баирма Жалсараева, менеджер по туризму ООО «Центр Старообрядцев» Любовь Пластинина и гендиректор ООО «Жассо Тур» Светлана Цыбикдоржиева - за проект «Бурятия – больше чем Байкал».

Наградами отмечены инициативы из разных регионов. Это, например, проект «Отдых без границ» для людей с инвалидностью, проект по развитию туристических территорий «Пора путешествовать по России», музей «Вулканариум» на Камчатке, проект «Бурятия – больше чем Байкал», направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса «Знай наше», «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club» и другие проекты.

Лауреатам премии, помимо почётных знаков и дипломов, полагается вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.

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