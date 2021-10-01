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Денис Лепчугов назначен управляющим Бурятским отделением Сбербанка

Денис Лепчугов назначен управляющим Бурятским отделением Сбербанка
Бизнес, 
Ранее он работал управляющим Абаканским отделением Сибирского банка

Новым руководителем головного отделения Сбербанка в Республике Бурятия назначен Денис Лепчугов. В команде Сбера Денис Владимирович более 18 лет. Свою карьеру в банке начал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. С 2011 по 2018 гг. работал заместителем управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года – управляющий Абаканским отделением Сибирского банка.

Под руководством Дениса Лепчугова в Абаканском отделении впервые внедрена новая модель управления «Малое ГОСБ», при которой упрощается организационная структура отделения, а сотрудникам делегируется больше полномочий. Практики управления удалось тиражировать на другие отделения Сбера. В 2020 году Денис был награждён свидетельством о признании Сибирского банка.

Денис в 2003 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности «информационные системы в экономике». Прошёл обучение по программе «Сбербанк 500», сейчас проходит обучение по программе развития руководителей высшего звена (совместно с LBS).

- Денис Владимирович — пример построения карьеры в Сбере. За время работы он проявил себя как эффективный управленец, готовый справляться с задачами, вызовами и добиваться результата. Уверен, что он вместе с командой справится со всеми задачами на новой для себя территории, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка.

Бурятское отделение входит в состав Байкальского банка Сбербанка. Филиальная сеть банка на территории региона состоит из 73 офисов, 387 устройств самообслуживания, обеспечивая банковский сервис населению в населённых пунктах от Северо-Муйского до Закаменского районов.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк Сбер Бурятия

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