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В Улан-Удэ подросткам не выплачивали вовремя зарплату

В Улан-Удэ подросткам не выплачивали вовремя зарплату
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства нарушения устранены

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» в Улан-Удэ нарушили трудовое законодательство.

  - Прокурорской проверкой выявлены нарушения в сфере оплаты труда при принятии несовершеннолетних на работу. В трудовых договорах были определены сроки выплаты заработной платы, не соответствующие трудовому законодательству, допускалась просрочка выплат. Имелись нарушения при ведении учёта рабочего времени, отработанного несовершеннолетними, - сообщили в прокуратуре.

Директору образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Кроме того, в отношении должностного лица центра возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Виновному объявлено предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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