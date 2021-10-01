В Улан-Удэ подросткам не выплачивали вовремя зарплату

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства нарушения устранены



В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» в Улан-Удэ нарушили трудовое законодательство.



- Прокурорской проверкой выявлены нарушения в сфере оплаты труда при принятии несовершеннолетних на работу. В трудовых договорах были определены сроки выплаты заработной платы, не соответствующие трудовому законодательству, допускалась просрочка выплат. Имелись нарушения при ведении учёта рабочего времени, отработанного несовершеннолетними, - сообщили в прокуратуре.



Директору образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



Кроме того, в отношении должностного лица центра возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Виновному объявлено предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

