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Улан-удэнка отсудила свыше 200 тысяч за плохой ремонт

Улан-удэнка отсудила свыше 200 тысяч за плохой ремонт
Бизнес,  Фото:pexels.com
Отделочники некачественно справились почти со всем

Судебные приставы взыскали со строительной компании в пользу улан-удэнки свыше 220 тысяч рублей материального ущерба за некачественный ремонт квартиры.

Владелица квартиры обратилась в компанию для выполнения отделочных работ в квартире. Однако вскоре женщина обнаружила недостатки выполненного ремонта.

Так, потолки в комнатах неравномерно покрашены, имеются трещины и наплывы. В душевой системе разводка воды установлена неправильно. Межкомнатные двери установлены некачественно. В комнатах также были допущены нарушения монтажа и установки розеток и другое.

В судебном заседании было рассмотрено заключение строительно-технических экспертов, которые установили причинно-следственную связь между некачественным ремонтом и возникновением дефектов. Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований потерпевшей и взыскании в её пользу материального ущерба, штрафа и компенсации морального вреда.

Судебный пристав провёл комплекс принудительных мер. После этого должник оплатил сумму ущерба и компенсации морального вреда в размере 228 848 рублей.

На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне полностью, сообщили в УФССП по Бурятии.


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