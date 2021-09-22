Начался сбор средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

СберБанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Получателем средств является государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которая выступила с соответствующей инициативой. На благотворительный счёт в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств
Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Кор/счёт 30101810900000000603
ИНН 5906008495
КПП 590201001
БИК 042202603
ОГРН 1025901366842
Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.