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В Бурятии сотрудники «Титана» вышли на массовую посадку леса

В Бурятии сотрудники «Титана» вышли на массовую посадку леса
Бизнес,  Фото:страница Вадима Бредний
В пригородном районе высадили более 120 тысяч сосенок

16 сентября в Заиграевском районе Бурятии прошла массовая посадка леса. На месте уничтоженных пожаров деревьев высадили более 120 тысяч сеянцев сосны.

На посадках трудились более 260 человек из государственных и коммерческих организаций. В их числе – Группа компаний «Титан». Высаживать сосенки приехали 26 сотрудников во главе с руководителем Вадимом Бредний.

- Вместе с 25 сотрудниками «Титана» высадили 4 200 сеянцев сосны в Заиграевском районе на месте сгоревшего леса. Мой личный рекорд – 220 высаженных саженцев, - поделился на своей странице в соцсети Вадим Бредний.


Руководитель ГК «Титан» отметил, что сотрудники соскучились по корпоративным мероприятиям.

- Хорошая погода, позитивный настрой, и плюс гречневая каша от организаторов - замечательный день! Коллеги из разных отделов работали в командах, настоящий полезный тимбилдинг. Всем очень понравилось. Спасибо всем организаторам за проведение всероссийской экологической акции «Сохраним лес» и моим сотрудникам за восстановление леса! – поблагодарил Бредний.

На месте, где состоялась массовая посадка леса, в 2015 году прошёл страшный верховой пожар, который уничтожил всё живое.

Перед посадкой сотрудники Заиграевского лесничества и лесхоза провели инструктаж. Специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились: от необходимости убирать воздушную подушку до запрета на загибание корней.

Титан Лес озеленение лесовосстановление

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