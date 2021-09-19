В Бурятии сотрудники «Титана» вышли на массовую посадку леса





16 сентября в Заиграевском районе Бурятии прошла массовая посадка леса. На месте уничтоженных пожаров деревьев высадили более 120 тысяч сеянцев сосны.На посадках трудились более 260 человек из государственных и коммерческих организаций. В их числе – Группа компаний «Титан». Высаживать сосенки приехали 26 сотрудников во главе с руководителем Вадимом Бредний.- Вместе с 25 сотрудниками «Титана» высадили 4 200 сеянцев сосны в Заиграевском районе на месте сгоревшего леса. Мой личный рекорд – 220 высаженных саженцев, - поделился на своей странице в соцсети Вадим Бредний.Руководитель ГК «Титан» отметил, что сотрудники соскучились по корпоративным мероприятиям.- Хорошая погода, позитивный настрой, и плюс гречневая каша от организаторов - замечательный день! Коллеги из разных отделов работали в командах, настоящий полезный тимбилдинг. Всем очень понравилось. Спасибо всем организаторам за проведение всероссийской экологической акции «Сохраним лес» и моим сотрудникам за восстановление леса! – поблагодарил Бредний.На месте, где состоялась массовая посадка леса, в 2015 году прошёл страшный верховой пожар, который уничтожил всё живое.Перед посадкой сотрудники Заиграевского лесничества и лесхоза провели инструктаж. Специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились: от необходимости убирать воздушную подушку до запрета на загибание корней.