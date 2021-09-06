В Бурятии подрядчик так и не приступил к благоустройству сквера

Бизнес, Фото: из архива

Работы должны были быть проведены до конца лета



По результатам рассмотрения обращения администрации Кяхты Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков предпринимателя - подрядчика по благоустройству городского сквера.



В марте 2021 года бизнесмен заключил с администрацией города договор, по которому должен был до конца лета провести работы по благоустройству сквера на общую сумму более 1 млн рублей.



Однако к выполнению работ подрядчик так и не приступил.



- В связи с нарушением существенных условий договора и отсутствием объективных причин для неисполнения своих обязательств предприниматель включён в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, - сообщили в УФАС.

