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В Бурятии подрядчик так и не приступил к благоустройству сквера

В Бурятии подрядчик так и не приступил к благоустройству сквера
Бизнес,  Фото:из архива
Работы должны были быть проведены до конца лета

По результатам рассмотрения обращения администрации Кяхты Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков предпринимателя - подрядчика по благоустройству городского сквера.

В марте 2021 года бизнесмен заключил с администрацией города договор, по которому должен был до конца лета провести работы по благоустройству сквера на общую сумму более 1 млн рублей.

Однако к выполнению работ подрядчик так и не приступил.

- В связи с нарушением существенных условий договора и отсутствием объективных причин для неисполнения своих обязательств предприниматель включён в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, - сообщили в УФАС.
сквер благоустройство УФАС

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