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Умные часы или смартфон: какой гаджет выбрать ребёнку к школе

Умные часы или смартфон: какой гаджет выбрать ребёнку к школе
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Накануне Дня знаний МегаФон подготовил рекомендации, на что следует обратить внимание при выборе девайсов для самых маленьких школьников и старшеклассников

Новый учебный год уже совсем близко, и это время — горячая пора для родителей. Кроме формы, рюкзаков, ручек, тетрадок и прочих необходимых для школы вещей, не стоит забывать о современных гаджетах — помощниках для взрослых и детей. По данным сети салонов МегаФон-Ритейл на протяжении уже трёх лет перед началом учебного года умные детские часы и бюджетные смартфоны становятся лидерами продаж.

Смарт-часы — хорошая альтернатива смартфону. По сравнению с летом прошлого года популярность этих гаджетов у жителей Бурятии выросла вдвое.

Основные переживания родителей первоклашек связаны с безопасностью детей, большой и тяжёлый смартфон ребёнку ни к чему, кнопочный — малофунционален. На помощь приходят умные детские часы-телефоны с модулями трекинга, позволяющими видеть местоположение и передвижения ребёнка прямо на экране своего смартфона. Кроме этого, в зависимости от модели, можно приобрести часы с поддержкой видеозвонков и голосовым помощником Алисой, а также со встроенной кнопкой SOS. Часы носят на руке, поэтому вероятность потерять их или забыть крайне мала. Кроме этого, среди них много бюджетных девайсов, доступных по цене большинству мам и пап. А с 20 августа и по 31 декабря в салонах действует акция Back to school («Обратно в школу»): при покупке ряда моделей детских часов предоставляется в подарок 3 месяца связи. Подробные условия акции можно узнать на сайте МегаФона.

Смартфон – самый любимый и полезный гаджет. Смартфон для школьника — это не только средство связи и игровой девайс, но и помощник в учёбе: в умном гаджете можно найти учебники и книги, видеоматериалы и много другой необходимой для учёбы информации. А для мам и пап наличие у ребёнка смартфона — это помимо онлайн наблюдения за тем, где находится школьник, также защита от нежелательного контента, дистанционная проверка баланса и уровня зарядки девайса с помощью специально установленных программ.

Самой большой популярностью в салонах МегаФона в Бурятии пользуются смартфоны брендов Samsung, представленных в широкой ценовой категории, начиная от 15 тысяч рублей и выше, а также Xiaomi стоимостью до 10 тысяч рублей — Redmi 9 и Redmi 9A. Примечательно, что растёт спрос на Apple: рейтинг «яблочных» смартфонов поднялся с 6 места, которое он занимал в 2019 и 2020 годах, до четвёртого.

На что следует обратить внимание при покупке смартфона для школьника?

Поддержка стандартов связи: ребёнок всегда будет в зоне действия сети, если выбранный гаджет поддерживает все стандарты: 2G, 3G и 4G.

Размер и разрешение дисплея: чтобы дети меньше напрягали зрение, рассматривая текст или картинки на экране, лучше выбрать гаджет с диагональю от 6 дюймов и со встроенной защитой от голубого излучения. Это позволит с комфортом пользоваться девайсом без вреда для здоровья. Но для младшекласников такой гаджет будет большеват, приходите за покупкой с ребёнком, чтобы он смог подержать телефон в руке, и оцените удобство выбранной модели.

Память: для быстрого запуска необходимых школьнику приложений, у смартфона должно быть не менее 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Это позволит даже ресурсоёмким сервисам работать без подвисаний.

Ёмкость аккумулятора: чтобы батарея не разрядилась в самое неподходящее время и ребёнок не остался без связи, лучше, чтобы её ёмкость была не менее 3000 мА•ч.

Такие смартфоны всегда есть в салонах МегаФона: от бюджетных до более дорогих. В настоящее время и до 30 октября 2021 года на модель Xiaomi Redmi 9A (32 Гб) в рамках акции Back to school действует скидка. Подробные условия акции можно узнать на сайте МегаФона.

Кроме этого, практически на любой товар в магазинах компании можно оформить рассрочку или кредит. Обо всех действующих акциях и скидках всегда можно узнать в своём личном кабинете МегаФона или у консультантов в салонах.

В магазинах оператора в Бурятии представлен широкий выбор умных часов, смартфонов разных производителей, а также наушников, флэш-накопителей, проводных гарнитур, зарядных устройств, умных колонок «Яндекс» – всё, что необходимо для организации учебного процесса и досуга детей любого возраста. Кстати, для удобства своих клиентов МегаФон открыл в этом году новый салон в Улан-Удэ по адресу ул. Ленина, 24.

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МегаФон

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