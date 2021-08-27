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Вместе выгодно: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Учебный сезон»

Вместе выгодно: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Учебный сезон»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
С 24 августа для обладателей «Универсальной карты» АТБ запустил акцию «Учебный сезон»* с повышенным кэшбэком 10%

Участники акции получат повышенный кэшбэк 10% без ограничений по сумме трат и выбранной любимой категории: канцтовары, одежда, обувь, школьные аксессуары, оплата обучения и курсов, парикмахерские услуги, а также услуги салонов красоты.

«Новый учебный сезон — это не только новые эмоции, но и новые траты. Акция «Учебный сезон» с «Универсальной картой» от АТБ позволит сэкономить на покупках школьных принадлежностей, одежды и дополнительном обучении. Акция доступна как постоянным, так и новым клиентам банка», - прокомментировал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов Сергей Конев.

Для того, чтобы стать участникам акции, необходимо выполнить два простых шага:
1) Оформить «Универсальную карту» или иметь действующую;
2) Совершить на любую сумму оплату товаров и услуг из списка категорий, включённых в акцию, и получить 10% кэшбэка.

Напомним, что «Универсальная карта» от АТБ – это одновременное сочетание самых востребованных опций в одном продукте:
- льготный период – до 120 дней на снятие наличных и оплату покупок;
- выгодная программа лояльности с кэшбэком: в любимой категории до 10% и на все остальные траты до 2% рублями, а не бонусами;
- кредитный лимит по карте до 1 000 000 рублей;
- отсутствие комиссий за обслуживание;
- снятие собственных средств без каких-либо комиссий и дополнительных условий.

Кроме того, с 1 сентября всем владельцам «Универсальной карты»:
- увеличен лимит ежемесячных бесплатных снятий кредитных средств. Теперь можно снимать ежемесячно денежные средства в размере до 30 тыс. рублей без комиссий, чтобы оплатить товары или услуги, где не предусмотрена безналичная оплата или воспользоваться средствами на иные нужды. При этом на такие снятия банк сохраняет льготный период до 120 дней с момента первой расходной операции;
- снижен размер комиссий на снятия сверх суммы бесплатного ежемесячного лимита, а также снижена комиссия за переводы кредитных средств.

Владельцы «Универсальной карты» могут оформить к своему счёту на супруга (у) или ребёнка дополнительную карту, которая даст возможность всем членам семьи воспользоваться всеми преимуществами данного продукта. Дополнительная карта позволит контролировать семейные расходы в режиме онлайн, расходные операции будут приходить в виде CMC, отображаться в мобильном приложении и интернет-банке.

Всё об «Универсальной карте» здесь: https://www.atb.su/cards/credit/universalnaya-karta/.

Остались вопросы? 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

*Акция «Учебный сезон». Сроки проведения: с 24.08.2021 г. по 30.09.2021 г. включительно. Участники: держатели карт по ТП «Универсальная карта». Дополнительный кэшбэк начисляется по тратам, совершённым в категории канцтовары, одежда, обувь, школьные аксессуары, дополнительные секции и курсы, парикмахерские услуги, а также услуги салонов красоты, в сумме не более 2000 рублей, не учитывая кэшбэк по выбранной клиентом категории. Итого суммарная сумма кэшбэка (основного и дополнительного) не может превышать 4000 рублей. Организатор акции: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия №1810. Условия на 24.08.2021 г.

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АТБ банки акция

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