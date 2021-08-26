В Бурятии арендатора земли понуждать к уборке

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Сельхозучасток не очистили от кустарников



Государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановое выездное проверочное мероприятие по проверке ранее выданного предписания. Нарушение было выявлено в отношении арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения в Еравнинском районе Бурятии.



Сельхозучасток зарос деревьями и кустарниками на площади 59 292 кв. метров. От кустарниковой растительности очищена только часть надела.



- Таким образом, арендатор земельного участка не выполнил в полном объёме предписание госинспектора. Будет выдано новое предписание об устранении выявленного нарушения и составлен административный протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления. Россельхознадзора.

