Пока закупка приостановлена
Бурятское УФАС России сообщило о поступлении жалобы частного охранного агентства «Щит и А» на действия Колледжа искусств имени Чайковского. Жалоба касается проведения запроса котировок на оказание охранных услуг.
- Заявитель не согласен с итоговым решением закупочной комиссии признать победителем охранное агентство «Тигр». В связи с поступлением жалобы закупка приостановлена, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Решение по жалобе будет принято 31 августа,
В Улан-Удэ ЧОП оспаривает результаты закупки колледжа искусств
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 26.08.2021
Нарушение выявила прокуратура
Составлено свыше 40 протоколов
Выявлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований
Предприниматель обманул администрацию и пытался обмануть суд
Бизнес, 24.08.2021
В случае незаконной продажи возможны штрафы до 300 тысяч рублей
Бизнес, 24.08.2021
Бурятские таможенники выявили 41 тысячу подделок под брендовый товар
Запреты и ограничения будут действовать по 3 сентября
Проект четырёхзвёздочного отеля проходит экспертизу
Представители заказчика посетили швейный цех колонии
Прокуратура внесла представление директору «Заповедного Прибайкалья»
Площади подходят для различных производств
Туристов будут возить по Онону на моторных лодках
Предприниматель обратился в прокуратуру
Бизнес, 19.08.2021
Антон Виноградов: «Формат бизнес- завтрака даёт возможность понять, какие проблемы сегодня существуют у бизнеса»
Бизнес, 19.08.2021
Смягчение антиковидных мер обсудят в Роспотребнадзоре