В Улан-Удэ ЧОП оспаривает результаты закупки колледжа искусств

Пока закупка приостановлена



Бурятское УФАС России сообщило о поступлении жалобы частного охранного агентства «Щит и А» на действия Колледжа искусств имени Чайковского. Жалоба касается проведения запроса котировок на оказание охранных услуг.



- Заявитель не согласен с итоговым решением закупочной комиссии признать победителем охранное агентство «Тигр». В связи с поступлением жалобы закупка приостановлена, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Решение по жалобе будет принято 31 августа,







