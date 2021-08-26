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Бизнесмена в Бурятии оштрафовали за отсутствие договора с работником

Бизнесмена в Бурятии оштрафовали за отсутствие договора с работником
Бизнес,  Фото:pexels.com
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе индивидуальный предприниматель нарушил трудовое законодательство.

Установлено, что работодатель не заключил трудовой договор с работником в письменной форме, допустив при этом его к трудовой деятельности.

По результатам проверки права работника восстановлены, с ним заключён трудовой договор.

В отношении бизнесмена возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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