Бизнесмена в Бурятии оштрафовали за отсутствие договора с работником

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе индивидуальный предприниматель нарушил трудовое законодательство.



Установлено, что работодатель не заключил трудовой договор с работником в письменной форме, допустив при этом его к трудовой деятельности.



По результатам проверки права работника восстановлены, с ним заключён трудовой договор.



В отношении бизнесмена возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

