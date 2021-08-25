Нелегальных мигрантов нашли в теплицах под Иркутском

Бизнес, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Составлено свыше 40 протоколов



Полицейские, сотрудники УФСБ и ОМОН проверили тепличные комплексы Александровского тракта в пригороде Иркутска. Там состоялся рейд по выявлению нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На местах внезапной проверки сотрудники проверили 55 иностранных граждан. Практически у каждого второго из них обнаружены нарушения миграционного законодательства. Это осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, нарушение правил въезда в РФ и представление ложных сведений.



На иностранцев составлено свыше 40 протоколов.



В отношении работодателей возбуждено производство с целью привлечения их к административной ответственности.



Всего за текущий год сотрудники управления по вопросам миграции провели в Иркутской области более 6,5 тысяч рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. Во время рейдов зафиксировано почти 7,5 тысяч нарушений. В отношении работодателей составлено свыше 1200 административных протоколов.







