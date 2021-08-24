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В Бурятии уничтожат более 400 поддельных часов

В Бурятии уничтожат более 400 поддельных часов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бурятские таможенники выявили 41 тысячу подделок под брендовый товар

Ввоз 41 тысячи контрафактных товаров пресекли бурятские таможенники в первом полугодии 2021 года. Предотвращён ущерб правообладателям на сумму свыше 31,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Контрафактные товары таможенники выявляли как во время таможенного контроля транзитных товаров, следующих из Китая в Европу, так и в торговом обороте в Бурятии в ходе совместных с полицией мероприятий.

Так, на таможенных постах Улан-Удэнский и ЖДПП Наушки при таможенном досмотре транзитных товаров выявлены 23,4 тыс детских игрушек, маркированных товарными знаками LOL J.K., LUL SURPRISE и 15,6 тысяч брелоков, маркированных товарными знаками Nissan, Citroen, Volkswagen, Mercedes-Benz, Honda, Skoda, Ford, Opel, Hyundai, Kia, Lexus, Toyota, Renault, Lada. Все они оказались контрафактными.

фото - Бурятская таможня

С начала года из торгового оборота в Бурятии изъято свыше двух тысяч единиц контрафактных товаров. Среди них 236 детских конструкторов, маркированных товарным знаком Lego, 418 наручных часов с маркировкой Daniel Wellington, Tommy Hilfiger, Rolex, Hublot, Pandora, Michael Kors, Cartier, GUCCI, CASIO, Calvin Klein, Tissot, Rado, Omega, а также одежда, маркированная товарным знаком Adidas, и аксессуары для телефона торговой марки Apple.

По решению суда контрафактный товар конфискован и подлежит уничтожению.


Таможня контрафактная продукция

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