Будущий отель на Байкале в Бурятии будет шестиэтажным

Проект четырёхзвёздочного отеля проходит экспертизу
В Бурятии подробно рассказали, каким будет отель на берегу Байкала.
- Некоторое время назад по всем СМИ прошла информация, что московская компания «Грин Флоу» приступает к строительству на берегу Байкала четырехзвёздочного отеля с термальным комплексом. 9 августа был заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, - сообщили в минстрое республики.
На берегу Байкала неподалеку от Турки, на площадке «Байкальской гавани», планируется построить шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест.
По проекту, к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе 6), хамам, финская баня, солёная баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительной части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажёрных зала.
Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлексотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.
Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: 6 часов.
На шестом этаже отеля располагаются три конференц-зала разной вместимости. При этом в самом большом из них (на 250 человек) возможно проведение корпоративов и свадеб.
- В настоящий момент готова площадка под строительство, проведены инженерные изыскания, то есть вопрос строительства отеля сдвинулся с «мертвой» точки, уже сделаны конкретные шаги. Конечно, это было непросто, чего только стоило инвестору пройти экологическую экспертизу. Отель строится на самом берегу Байкала, требования экологов были серьёзными. Сейчас этот этап пройдён, инвестору предстоит пройти строительную экспертизу. Надеемся, что всё будет хорошо,- отметил зампред правительства республики Евгений Луковников.
- Мы знаем, что проект преследует цель стать лучшим гостинично-рекреационным оператором Байкальского региона в России и предоставлять высококачественный оздоровительный отдых. Кроме того, застройщик для выполнения строительных работ планирует привлечение местных строительно-монтажных организаций, а после запуска комплекса в нём будут работать 298 специалистов различного профиля. А это, как вы понимаете, тоже важно для нашей республики, - добавил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
На территории отеля запроектирована стоянка для автотранспорта, будут также обустроены дороги и проезды, проведено благоустройство.
Отель будет придерживается концепции Healing-отеля, где помимо комфорта и сервиса, будет особая атмосфера. Стоит отметить, что отель «Грин Флоу» в Сочи является первым и единственным отелем в России, входящим в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World».
Предполагаемая продолжительность строительства - 26,3 месяца.
Проектная организация: ООО «Проектная мастерская «Вега», г. Москва.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство отеля Green Flow Baikal категории 4 звезды всё-таки может начаться в этом году, об этом заявил недавно министр туризма республики Алдар Доржиев.
Будущий отель на Байкале в Бурятии будет шестиэтажным
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