Представители заказчика посетили швейный цех колонии
В исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ сошьют спальные мешки для иркутской компании, занимающейся производством одежды.
Представители компании посетили швейный цех, где ознакомились с производственными мощностями и производимой в колонии швейной продукцией.
- По результатам встречи была достигнута договорённость о пошиве спальных мешков в количестве 1000 штук и увеличении объёма до 30000 мешков до конца года, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии строгого режима сошьют спальные мешки
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 23.08.2021
Представители заказчика посетили швейный цех колонии
Прокуратура внесла представление директору «Заповедного Прибайкалья»
Площади подходят для различных производств
Туристов будут возить по Онону на моторных лодках
Предприниматель обратился в прокуратуру
Антон Виноградов: «Формат бизнес- завтрака даёт возможность понять, какие проблемы сегодня существуют у бизнеса»
Смягчение антиковидных мер обсудят в Роспотребнадзоре
Открытие крематория состоится совсем скоро
Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Названы основные причины изъятия хлебобулочной продукции из оборота
Иск связан со спорным видеороликом, который загружен на YouTube
В партии пиломатериалов нашли «волосогрызку»
Для восстановления только одного сантиметра нарушенного плодородного слоя почвы требуется почти 100 лет
Бизнес, 18.08.2021
Компании, намеревающейся строить объект, предоставили землю без торгов
Бизнес, 17.08.2021
По мере развития он станет системой продвижения муниципальных инвестиций