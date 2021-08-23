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В улан-удэнской колонии строгого режима сошьют спальные мешки

В улан-удэнской колонии строгого режима сошьют спальные мешки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Представители заказчика посетили швейный цех колонии

В исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ сошьют спальные мешки для иркутской компании, занимающейся производством одежды.

Представители компании посетили швейный цех, где ознакомились с производственными мощностями и производимой в колонии швейной продукцией.

- По результатам встречи была достигнута договорённость о пошиве спальных мешков в количестве 1000 штук и увеличении объёма до 30000 мешков до конца года, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


колония осужденные

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