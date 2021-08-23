Запреты и ограничения будут действовать по 3 сентября
Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 власти Забайкальского края с 20 августа по 3 сентября включительно оставили все действующие в крае ограничения без изменений. Об этом рассказали в министерстве экономического развития региона.
- По-прежнему запрещены банкеты и свадьбы. Рестораны и кафе работают только до 23:00. Детские игровые комнаты принимают малышей при условии соблюдения правила – 1 человек на 4 квадратных метра. Сохраняется масочный режим на всех объектах бизнеса. Соблюдается социальная дистанция. К большому сожалению, заболевших в регионе очень много и пока ситуация не позволяет нам разрешить предпринимателям работать в привычном формате. Я прошу бизнес набраться терпения и обязательно следить за здоровьем своего персонала, следовать правилам, – заявил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Соблюдение антиковидных мер проверяют группы контроля. В ежедневные рейды выходят сотрудники органов краевой власти и Роспотребнадзора. Кафе и рестораны отдельно контролируют в выходные дни и в ночное время.
Напомним, нарушителей правил безопасности могут привлечь к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.
- Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тыс. рублей (последняя сумма касается злостных, неоднократных нарушителей); для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье продлили антиковидные ограничения для бизнеса
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