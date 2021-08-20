Прокуратура внесла представление директору «Заповедного Прибайкалья»
На байкальском острове Огой в проливе Малое море незаконно возвели строение для продажи сувениров. Более того, планировались работы по его расширению.
- Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что объект торговли обладает признаками самовольной постройки, располагается на земельном участке, который не поставлен на кадастровый учёт, не предоставлялся владельцу строения в установленном порядке, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В связи с ненадлежащим контролем за особо охраняемой природной территорией прокуратура внесла представление директору ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Байкале незаконно возвели строение для продажи сувениров
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