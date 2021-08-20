На Байкале незаконно возвели строение для продажи сувениров

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Прокуратура внесла представление директору «Заповедного Прибайкалья»



На байкальском острове Огой в проливе Малое море незаконно возвели строение для продажи сувениров. Более того, планировались работы по его расширению.



- Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что объект торговли обладает признаками самовольной постройки, располагается на земельном участке, который не поставлен на кадастровый учёт, не предоставлялся владельцу строения в установленном порядке, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



В связи с ненадлежащим контролем за особо охраняемой природной территорией прокуратура внесла представление директору ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

