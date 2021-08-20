Инвесторам предлагают землю в мкрн Аэропорт в Улан-Удэ

Площади подходят для различных производств



На территории микрорайона Аэропорт в Улан-Удэ находятся земли населённых пунктов, разрешённый вид использования которых - размещение складских помещений. Желающим реализовать инвестиционный проект будет выделен по договору участок размером 32,5 га земли.



- Мы готовы предоставить инвесторам земельный участок на договорных условиях. Площадь подходит для размещения производств, технопарков и логистических центров, - рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.



Он также отметил интерес инвесторов к землям промышленного назначения со стороны малого бизнеса: компании покупают небольшие (от 30 соток до 1 га) участки и строят производственно-складские базы, административные здания для собственных нужд или используют площадку для размещения дорожной техники.

