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В Забайкалье предлагают смягчить ограничения для ресторанов и кафе

В Забайкалье предлагают смягчить ограничения для ресторанов и кафе
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Смягчение антиковидных мер обсудят в Роспотребнадзоре

В Забайкальском крае продолжают действовать антиковидные ограничения для разных сфер бизнеса. Объекты общественного питания могут работать только до 23:00, запрещены свадьбы и банкеты. Предприниматели обратились в министерство экономического развития Забайкалья с просьбой сделать послабления для сферы общепита.

- Запреты дают о себе знать. Кафе и рестораны теряют клиентов, сильно падает выручка. Я знаю о волнениях бизнеса. Сегодня обсуждали продление работы этой сферы с 23:00 до 01:00, а также разрешение на банкеты с численностью до 50 человек. Ключевым условием таких «облегчённых» мер должна стать вакцинация сотрудников. Процент поставивших прививку должен быть не ниже 60% всего коллектива, - отметил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

В министерстве отметили, что предложения бизнеса поддержаны минэкономразвития региона и теперь будут вынесены для обсуждения на площадку Роспотребнадзора с учётом оперативной обстановки с заболеваемостью в крае.

В Забайкальском крае 7 августа начали постепенно снимать ограничения в сфере бизнеса. Время работы кафе и ресторанов было продлено до 23:00, открыты детские игровые комнаты - с расчётом один человек на четыре квадратных метра, сообщает пресс-служба правительства региона.


коронавирус кафе

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