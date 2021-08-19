Смягчение антиковидных мер обсудят в Роспотребнадзоре
В Забайкальском крае продолжают действовать антиковидные ограничения для разных сфер бизнеса. Объекты общественного питания могут работать только до 23:00, запрещены свадьбы и банкеты. Предприниматели обратились в министерство экономического развития Забайкалья с просьбой сделать послабления для сферы общепита.
- Запреты дают о себе знать. Кафе и рестораны теряют клиентов, сильно падает выручка. Я знаю о волнениях бизнеса. Сегодня обсуждали продление работы этой сферы с 23:00 до 01:00, а также разрешение на банкеты с численностью до 50 человек. Ключевым условием таких «облегчённых» мер должна стать вакцинация сотрудников. Процент поставивших прививку должен быть не ниже 60% всего коллектива, - отметил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.
В министерстве отметили, что предложения бизнеса поддержаны минэкономразвития региона и теперь будут вынесены для обсуждения на площадку Роспотребнадзора с учётом оперативной обстановки с заболеваемостью в крае.
В Забайкальском крае 7 августа начали постепенно снимать ограничения в сфере бизнеса. Время работы кафе и ресторанов было продлено до 23:00, открыты детские игровые комнаты - с расчётом один человек на четыре квадратных метра, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье предлагают смягчить ограничения для ресторанов и кафе
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Смягчение антиковидных мер обсудят в Роспотребнадзоре
Открытие крематория состоится совсем скоро
Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Названы основные причины изъятия хлебобулочной продукции из оборота
Иск связан со спорным видеороликом, который загружен на YouTube
В партии пиломатериалов нашли «волосогрызку»
Для восстановления только одного сантиметра нарушенного плодородного слоя почвы требуется почти 100 лет
Бизнес, 18.08.2021
Компании, намеревающейся строить объект, предоставили землю без торгов
Решение о фудкортах принял республиканский оперштаб
Фирму обязали сменить незаконное название
Летом жители страны активно покупали спортивные товары
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 16.08.2021
Также досмотрено 65 тонн зерна овса
Бизнес, 16.08.2021
Производитель оронгойских арбузов лично обратился к покупателям
Бизнес, 13.08.2021
Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными