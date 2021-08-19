В Бурятии нашли незаконный карьер для добычи угля

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей



В Кижингинском районе Бурятии Россельхознадзор провёл внеплановую выездную проверка в отношении арендатора земельного участка площадью 600 000 кв. метров.



Госинспектор выявил нарушение: на участке сельхозназначения обнаружен карьер для добычи угля на площади 141 791 кв. метров.



- Арендатор надела привлечён к административной ответственности по ч. 1. ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы – прим. ред.), выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложен штраф на сумму 30 000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





