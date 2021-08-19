 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 августа

18 августа

Популярное

В Бурятии нашли незаконный карьер для добычи угля

В Бурятии нашли незаконный карьер для добычи угля
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей

В Кижингинском районе Бурятии Россельхознадзор провёл внеплановую выездную проверка в отношении арендатора земельного участка площадью 600 000 кв. метров.

Госинспектор выявил нарушение: на участке сельхозназначения обнаружен карьер для добычи угля на площади 141 791 кв. метров.

- Арендатор надела привлечён к административной ответственности по ч. 1. ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы – прим. ред.), выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложен штраф на сумму 30 000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли незаконный карьер для добычи угля
В Бурятии нашли незаконный карьер для добычи угля
Бизнес, 19.08.2021
Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей
В Бурятии за полгода забраковали почти 150 кг хлеба
В Бурятии за полгода забраковали почти 150 кг хлеба
Бизнес, 19.08.2021
Названы основные причины изъятия хлебобулочной продукции из оборота
В Бурятии в суде вновь рассмотрят иск к Google
В Бурятии в суде вновь рассмотрят иск к Google
Бизнес, 19.08.2021
Иск связан со спорным видеороликом, который загружен на YouTube
В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал
В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал
Бизнес, 19.08.2021
В партии пиломатериалов нашли «волосогрызку»
В Бурятии юрлицу предъявят иск за огромную траншею
В Бурятии юрлицу предъявят иск за огромную траншею
Бизнес, 19.08.2021
Для восстановления только одного сантиметра нарушенного плодородного слоя почвы требуется почти 100 лет
В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта
В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта
Бизнес, 18.08.2021
Компании, намеревающейся строить объект, предоставили землю без торгов
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах
Бизнес, 17.08.2021
Решение о фудкортах принял республиканский оперштаб
В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
Бизнес, 17.08.2021
Фирму обязали сменить незаконное название
Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии
Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии
Бизнес, 17.08.2021
Летом жители страны активно покупали спортивные товары  
В магазинах Бурятии продают псевдооронгойские арбузы
В магазинах Бурятии продают псевдооронгойские арбузы
Бизнес, 16.08.2021
Производитель оронгойских арбузов лично обратился к покупателям
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Бизнес, 13.08.2021
Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными
Бурятский бизнесмен: «Фудкорты остались «козлом отпущения»
Бурятский бизнесмен: «Фудкорты остались «козлом отпущения»
Бизнес, 13.08.2021
Владельцы точек фудкорта в ТРЦ говорят о «третьем месяце мучений»  
В Бурятии хранили заражённые пиломатериалы
В Бурятии хранили заражённые пиломатериалы
Бизнес, 13.08.2021
Возбуждено административное дело

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^