Арендатор заплатит штраф в 30 тысяч рублей
В Кижингинском районе Бурятии Россельхознадзор провёл внеплановую выездную проверка в отношении арендатора земельного участка площадью 600 000 кв. метров.
Госинспектор выявил нарушение: на участке сельхозназначения обнаружен карьер для добычи угля на площади 141 791 кв. метров.
- Арендатор надела привлечён к административной ответственности по ч. 1. ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы – прим. ред.), выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложен штраф на сумму 30 000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии нашли незаконный карьер для добычи угля
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