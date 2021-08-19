В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал

В партии пиломатериалов нашли «волосогрызку»



В управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «Ресурс» (село Телемба Закаменского района Бурятии) об обнаружении карантинного организма в партии пиломатериалов. В результате энтомологической экспертизы выявлен малый чёрный еловый усач, имеющий карантинный статус на территории России.



Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.



В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

