 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 августа

18 августа

Популярное

В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал

В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал
Бизнес,  Фото:pexels.com
В партии пиломатериалов нашли «волосогрызку»

В управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «Ресурс» (село Телемба Закаменского района Бурятии) об обнаружении карантинного организма в партии пиломатериалов. В результате энтомологической экспертизы выявлен малый чёрный еловый усач, имеющий карантинный статус на территории России.

Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за полгода забраковали почти 150 кг хлеба
В Бурятии за полгода забраковали почти 150 кг хлеба
Бизнес, 19.08.2021
Названы основные причины изъятия хлебобулочной продукции из оборота
В Бурятии в суде вновь рассмотрят иск к Google
В Бурятии в суде вновь рассмотрят иск к Google
Бизнес, 19.08.2021
Иск связан со спорным видеороликом, который загружен на YouTube
В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал
В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал
Бизнес, 19.08.2021
В партии пиломатериалов нашли «волосогрызку»
В Бурятии юрлицу предъявят иск за огромную траншею
В Бурятии юрлицу предъявят иск за огромную траншею
Бизнес, 19.08.2021
Для восстановления только одного сантиметра нарушенного плодородного слоя почвы требуется почти 100 лет
В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта
В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта
Бизнес, 18.08.2021
Компании, намеревающейся строить объект, предоставили землю без торгов
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах
Бизнес, 17.08.2021
Решение о фудкортах принял республиканский оперштаб
В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
Бизнес, 17.08.2021
Фирму обязали сменить незаконное название
Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии
Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии
Бизнес, 17.08.2021
Летом жители страны активно покупали спортивные товары  
В магазинах Бурятии продают псевдооронгойские арбузы
В магазинах Бурятии продают псевдооронгойские арбузы
Бизнес, 16.08.2021
Производитель оронгойских арбузов лично обратился к покупателям
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Бизнес, 13.08.2021
Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными
Бурятский бизнесмен: «Фудкорты остались «козлом отпущения»
Бурятский бизнесмен: «Фудкорты остались «козлом отпущения»
Бизнес, 13.08.2021
Владельцы точек фудкорта в ТРЦ говорят о «третьем месяце мучений»  
В Бурятии хранили заражённые пиломатериалы
В Бурятии хранили заражённые пиломатериалы
Бизнес, 13.08.2021
Возбуждено административное дело
В Забайкалье изымают контрафактные Adidas, Columbia и Lego
В Забайкалье изымают контрафактные Adidas, Columbia и Lego
Бизнес, 13.08.2021
Сумма предотвращённого экономического ущерба правообладателям превысила 2,6 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^