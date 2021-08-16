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За неделю в пункте «Наушки» в Бурятии досмотрели почти 4,5 тыс кубов леса

За неделю в пункте «Наушки» в Бурятии досмотрели почти 4,5 тыс кубов леса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Также досмотрено 65 тонн зерна овса

С 9 по 15 августа в железнодорожном пункте «Наушки» сотрудники Россельхознадзора досмотрели 4482 куб. метров лесоматериалов, 65 тонн зерна овса, 67 тонн рисовой крупы, 864 штуки деревянных упаковочных материалов.

Проведена документарная проверка сопроводительных документов на три партии продукции на импорт: коробки из гофрированного картона – 0,092 тонны, 25 тонн сушёной моркови, 59 тонн холин хлорида.

При транзите досмотрено 18 тонн коробок из гофрированного картона, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

По данным Бурятской таможни, в целом во втором квартале 2021 года из республики вывезли 922 тысячи кубометров лесоматериалов. 91% - это пиломатериалы.
Россельхознадзор

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